FuPa-Spieler der Woche: Justus Napieralla schnürt einen Viererpack

Justus Napieralla ist der FuPa-Spieler der Woche – und wurde von dieser Ehrung komplett überrascht. „Ich hab nicht damit gerechnet“, sagt der Offensivspieler des SV Falkensee-Finkenkrug. Umso größer war die Freude über die Wahl – verdient war sie allemal. Beim 5:2-Heimsieg in der Landesliga Nord über den FC Schwedt erzielte Napieralla vier Tore und war damit der überragende Akteur auf dem Platz.

Frühes Tor bringt Sicherheit

Der Erfolg gegen Schwedt war nicht allein Napierallas Verdienst – die gesamte Mannschaft zeigte sich konzentriert und fokussiert. „Ich glaube, wir waren einfach alle von Anfang an mit dem Kopf da und waren super heiß darauf, unsere Siegesserie auszubauen“, sagt er. „Auf dem Platz gab uns das frühe Tor Sicherheit, weswegen wir vielleicht in der ersten Halbzeit so frei gespielt haben.“ Diese Spielfreude war spürbar – und wurde belohnt.

Tore mit Stil – wenn es sich ergibt

Wie er seine Tore am liebsten erzielt? Da wird Napieralla pragmatisch – und ein bisschen romantisch. „Am liebsten ist einem, glaube ich, ein schöner Schlenzer oder Freistoß aus der zweiten Reihe – nur leider sind die rar“, sagt er. Für den Moment zählt das Ergebnis, nicht die Ästhetik: Hauptsache, der Ball landet im Netz.

Trotzdem lässt sich der Spieler seine Technik und sein Auge für den Abschluss nicht nehmen – vier Tore in einem Spiel sprechen eine klare Sprache.

Ein Verein, der Heimat ist

Für Napieralla ist der SV Falkensee-Finkenkrug mehr als nur ein Fußballverein. „Ich bin mit dem Verein aufgewachsen und hab mit meinen Freunden immer zusammen gespielt bis hoch in die Männer“, erzählt er. „Ich glaube, das ist das Schönste – dass man mit einem so tollen Team zusammenspielen darf, wo man sich einfach wohlfühlen kann.“

Diese langjährige Bindung spiegelt sich auch in seinem Einsatz auf dem Platz wider – Leidenschaft, Identifikation und Teamgeist sind tragende Säulen seines Spiels.

Teamkollegen mit Charakter

Gefragt nach seinen Lieblingsspielern im Team, muss Napieralla nicht lange überlegen: „Fabi Kracht und Maximilian Ladewig bringen beide so viel mit und bereichern die Mannschaft mit ihrer coolen Persönlichkeit und ihrer angeblichen Erfahrung“, sagt er. „Es sind einfach zwei witzige, coole Typen, die Jung und Alt zusammenbringen.“

Es ist diese Mischung aus fußballerischer Qualität und persönlichem Zusammenhalt, die das Team prägt – und Napieralla spürbar genießt.

Zentrale Rolle im offensiven Mittelfeld

Seine Lieblingsposition ist die Spielmacherrolle. „Am liebsten spiel ich als Zehner“, sagt er. Dort kann er seine Stärken am besten einbringen: Übersicht, Technik, Laufstärke – und Abschlussstärke. Gegen Schwedt war er der Motor des Offensivspiels, Antreiber und Vollstrecker zugleich.

Die Rolle auf der Zehn erlaubt ihm, das Spiel zu gestalten – und in entscheidenden Momenten selbst zum Abschluss zu kommen.

Starkes Saisonfinish als Ziel

Mit dem zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Nord steht der SV Falkensee-Finkenkrug hervorragend da. Die Ambitionen für die letzten Spiele der Saison sind entsprechend hoch: „Jedes Spiel zu gewinnen und so gut wie möglich die Saison beenden – und am besten kein Gegentor mehr“, formuliert Napieralla das Ziel.

Dieser Anspruch spiegelt nicht nur sportlichen Ehrgeiz wider, sondern auch den Willen, sich konstant zu verbessern – als Mannschaft und individuell.

Spaß und Ehrgeiz als langfristiger Antrieb

Über die Saison hinaus geht es für Napieralla um mehr als Tabellenplätze. „Weiterhin den Spaß und den Ehrgeiz beim Fußballspielen beizubehalten“, sagt er auf die Frage nach seinen mittelfristigen Zielen. Für ihn ist die Balance zwischen Leistung und Freude entscheidend – und genau hier scheint er den richtigen Weg gefunden zu haben.

Sportlich aktiv auch neben dem Fußball

Sport ist für Napieralla nicht nur auf den Fußballplatz beschränkt. „Jegliche Sportarten machen mir Spaß – sei es Volleyball mit den Kumpels oder Badminton mit der Freundin“, erzählt er. „Und immer ist ein wenig Ehrgeiz dabei.“

Dieser spielerische Zugang zum Sport in Kombination mit Wettkampfgeist ist typisch für ihn – neugierig, leidenschaftlich und immer mit dem Blick für das Wesentliche.

Beruflich noch offen – sportlich gefestigt

Beruflich steht bei Napieralla eine Veränderung bevor. „Ich bin momentan bei einem Kaufmann tätig, werde aber Ende des Sommers mit einer Ausbildung oder einem Studium beginnen – das steht noch nicht ganz fest“, sagt er. Zwischen den Entscheidungsmöglichkeiten bleibt der Fußball eine Konstante – ein Bereich, in dem er längst seinen Platz gefunden hat.

Leistungsträger mit Zukunft

Justus Napieralla hat mit vier Toren beim 5:2-Sieg gegen Schwedt nicht nur einen Sahnetag erwischt – er hat gezeigt, wie sehr er beim SV Falkensee-Finkenkrug verwurzelt ist und wie viel Potenzial in ihm steckt. Technisch stark, teamorientiert, emotional verbunden und mit sportlichem Ehrgeiz – die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist eine Momentaufnahme einer konstant positiven Entwicklung. Und der Beweis, dass Fußball manchmal auch einfach Heimat bedeutet.