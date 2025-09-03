FuPa Spieler der Woche: "In einem Spiel mal neun Tore"

Mit vier Toren gegen Brandenburg 03 schießt sich Baran Akis ins Rampenlicht – im Interview mit FuPa Berlin spricht der 26-jährige Knipser über Angebote, Motivation und seine Rolle als Stürmer

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

Warum spielst du nicht höher als Bezirksliga? Ich spiele in der Bezirksliga, weil ich gerne mit Freunden und Familie zusammen Fußball spiele. Das habe ich bei Dersim gefunden.

Wollt ihr aufsteigen? Wir schauen von Spiel zu Spiel. Noch ist es zu früh, um sich darüber Gedanken zu machen. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall da.

Gab es Angebote? Ja, ich habe schon vor der Saison mehrere Angebote erhalten, mich letztendlich aber für Dersim entschieden.

Was war deine höchste Toranzahl in einem Spiel? Kannst du dich erinnern? Meine höchste Ausbeute waren einmal neun Treffer in einem Spiel.

Warum spielst du bei Dersim?

Ich habe mir den Verein angeschaut und sofort gemerkt: Das ist die Mannschaft, die zu mir passt. Die Chemie und der Zusammenhalt – auf und neben dem Platz – sind einmalig.

Ist es etwas Besonderes, mit Max Kruse zusammenzuspielen?

Natürlich! Es ist unglaublich, mit einem ehemaligen Profi Fußball zu spielen. Die Erfahrung, die er hat, gibt er an uns weiter und stärkt das Team auf jeder Ebene.

Was zeichnet einen Knipser aus?

Ein Knipser zeichnet sich dadurch aus, selbstbewusst zu sein, nicht lange nachzudenken und schon vor der Ballannahme zu wissen, wo der Gegner steht.

Ihr wollt mehr über Baran Akis wissen?

Über seinen Verein BSV Dersim II auch?

___________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!