Bocar Baro kommt vom VFB Halberstadt – Foto: Tom Heinemann

FuPa-Spieler der Woche: Hertha 03 Stürmer Bocar Baro Acht Tore, elf Spiele – Der Knipser über Teamgeist, Ziele und seinen steilen Start in der Regionalliga Verlinkte Inhalte Regionalliga Nordost HallescherFC FSV Zwickau FC Viktoria Hertha BSC II + 16 weitere

Bocar Baro ist FuPa-Spieler der Woche in Berlin. Der 26-jährige Stürmer des Regionalligisten Hertha 03 Zehlendorf erzielte beim 3:4 in Eilenburg drei Tore. Er wird in die Elf der Woche gewählt. In elf Hinrunde-Spielen erzielt Baro (kommt zur Rückrunde vom Oberligisten VFB Halberstadt) acht Tore

Infos und Daten vom Hertha 03 Spiel in Eilenburg plus GALERIE und VIDEO: So., 27.04.2025, 13:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 4 3 + Video „Ohne mein Team wären diese Tore nicht möglich gewesen“

Fußball-Interview mit Bocar Baro, Stürmer von Hertha 03 Zehlendorf

In seiner ersten Saison in der Regionalliga erzielt Bocar Baro beeindruckende acht Tore in elf Spielen – eine bemerkenswerte Leistung für einen Angreifer, der zuvor ausschließlich in der Oberliga aktiv war. Im Gespräch mit FuPa Berlin gibt sich der Stürmer von Hertha 03 Zehlendorf bescheiden und spricht über seine Anfänge, seine Motivation und die Unterschiede zwischen den Ligen. FuPa Berlin: In deiner ersten Saison in der Regionalliga hast du acht Tore in elf Spielen erzielt. Das ist eine herausragende Statistik für einen Stürmer, der zuvor nur in der Oberliga gespielt hat. Wie erklärst du dir diesen Erfolg?

Bocar Baro: Zunächst einmal vielen Dank für diese Anerkennung – das bedeutet mir wirklich viel, ich weiß das sehr zu schätzen. Eine genaue Erklärung dafür gibt es eigentlich nicht. Natürlich war es ein unglaubliches Debüt für mich, aber ich würde es in einem Satz zusammenfassen: harte Arbeit – individuell und vor allem im Kollektiv.

Auch wenn es eine individuelle Auszeichnung ist, sehe ich sie als kollektive Anerkennung. Ohne meine Mitspieler wäre das alles nicht möglich gewesen. Außerdem möchte ich mich bei dem Trainerteam und dem gesamten Verein Hertha 03 bedanken. Sie haben mich von Anfang an wie zu Hause fühlen lassen und mir alles gegeben, was ich gebraucht habe. Dafür bin ich sehr dankbar. FuPa Berlin: Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Bocar Baro: Harte Arbeit.

Bocar Baro im Torjubel – Foto: Kerstin Kellner