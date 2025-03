FuPa-Spieler der Woche: Hannes Linder mit Dreierpack und Köpfchen

FuPa Brandenburg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Ein Spiel mit Startschwierigkeiten

Der Sieg gegen Lindenberg war kein Selbstläufer, wie Linder berichtet. „Anfangs eher wenig, da wir schnell in Rückstand geraten sind und ich schon früh im Spiel die Chance hatte, uns in Führung zu bringen.“ Doch das Team bewies Moral. „Wir haben uns davon nicht verunsichern lassen und schnell gezeigt, dass wir zurecht auf Platz eins stehen“, betont er. Die Mannschaft zeigte eine starke Reaktion und drehte das Spiel mit einem konzentrierten Auftritt.

Kopfbälle als Spezialität

Linder hat eine klare Präferenz, wenn es um seine Tore geht. „Mit dem Kopf“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Dabei richtet er einen Gruß an Christian Wulff – ein Zeichen für eine besondere Verbindung oder einen Insider aus der Mannschaft. Seine Kopfballstärke macht ihn zu einer gefährlichen Waffe bei Standards und Flanken.

Ein Team mit Charakter

Für Linder ist der SV Vogelsang mehr als nur ein Fußballverein. „Einfach eine geile Truppe, sowohl menschlich als auch sportlich, die auch hinter einem stehen, wenn es mit dem Tore schießen vielleicht mal nicht so läuft“, beschreibt er das Teamgefühl. Diese Unterstützung innerhalb der Mannschaft sorgt für die nötige Lockerheit und Motivation, auch in schwierigen Phasen.

Vorbild Harry Kane

Bei der Wahl seines Lieblingsspielers muss Linder nicht lange überlegen. „Im Moment würde ich sagen Harry Kane. Ich glaube, es ist selbsterklärend warum – effizient bei den Toren, aber trotzdem Teamplayer.“ Der englische Stürmer beim FC Bayern München ist bekannt für seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und seine mannschaftsdienliche Spielweise – Eigenschaften, die Linder selbst verkörpert.

Keine Diskussion: Stürmer durch und durch

Auf dem Platz gibt es für Linder nur eine Rolle: „Stürmer, ganz klar.“ Hier fühlt er sich am wohlsten und bringt seine Stärken am besten zur Geltung. Seine Treffsicherheit und sein gutes Stellungsspiel machen ihn zu einer der gefährlichsten Offensivkräfte der Liga.

Das große Ziel: Meisterschaft

Der SV Vogelsang führt die Tabelle in der Kreisliga Süd Ostbrandenburg an, und für Linder gibt es nur ein Ziel: „Ganz klar am Ende der Saison auf dem ersten Platz zu stehen.“ Die Mannschaft hat sich in eine gute Ausgangsposition gebracht und möchte den Platz an der Sonne bis zum Saisonende verteidigen.

Fit bleiben und weiter treffen

Auch persönlich hat sich Linder klare Ziele gesetzt. „Verletzungsfrei bleiben, weiter möglichst viele Tore für mein Team erzielen und die Saison auf dem ersten Platz zu beenden.“ Fitness und Kontinuität sind entscheidend, um langfristig erfolgreich zu bleiben – und genau darauf legt er seinen Fokus.

Sport als Leidenschaft – auch neben dem Platz

Abseits des Fußballplatzes ist Linder ebenfalls sportlich aktiv. „Neben dem Fußball gehe ich viel ins Gym und mache da mein Training“, sagt er. Doch sein Interesse geht über das reine Fitnesstraining hinaus. „Ich interessiere mich aber auch für andere Sportarten wie zum Beispiel Boxen oder Leichtathletik.“

Beruflich in der Rentenversicherung tätig

Während der Fußball seine große Leidenschaft ist, geht Linder auch einer bodenständigen Tätigkeit im Beruf nach. „Ich bin Sozialversicherungsfachangestellter bei der Deutschen Rentenversicherung.“ Ein Beruf, der Verantwortung und Genauigkeit erfordert – ähnlich wie ein Stürmer, der vor dem Tor die richtigen Entscheidungen treffen muss.

Ein verdienter Spieler der Woche

Mit drei Toren gegen Lindenberg hat sich Hannes Linder die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche redlich verdient. Seine Treffsicherheit, sein Teamgeist und seine Ambitionen machen ihn zu einem wichtigen Spieler beim SV Vogelsang. Nun gilt es, den Spitzenplatz in der Liga zu behaupten – mit Linder als treibender Kraft im Sturm.