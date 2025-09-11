FuPa-Spieler der Woche: Faton Sylaj mit einem Viererpack

Mit allen vier Toren beim 4:3-Heimsieg der SG Weinstadt in der Landesliga, Staffel 1, gegen die Sport-Union Neckarsulm wird Faton Sylaj zum Matchwinner und auch zum FuPa-Spieler der Woche.

Überraschung über die Ehrung

Für Faton Sylaj kam die Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche unerwartet. „Vielen Dank, dass ich gewählt wurde, ich habe mich sehr gefreut und natürlich gar nicht damit gerechnet“, sagt der 31-Jährige. Der Offensivmann der SG Weinstadt war beim 4:3-Heimerfolg gegen die Sport-Union Neckarsulm der alles überragende Spieler – alle vier Treffer gingen auf sein Konto.

Dramatisches Spiel mit Happy End

Der Sieg gegen Neckarsulm war für Sylaj und seine Mitspieler ein besonderer Kraftakt. „Wir hatten eine 2:0-Führung hergegeben, aber umso mehr freut es mich, dass wir als Team die drei Punkte in Weinstadt behalten konnten“, erklärt er. Trotz Rückschlägen bewahrte die Mannschaft Moral, kämpfte sich zurück und konnte am Ende den Sieg feiern. Dass Sylaj dabei der entscheidende Mann war, spricht für seine Kaltschnäuzigkeit und Entschlossenheit.

Lieblingsabschlüsse aus der Distanz

Auch wenn er gegen Neckarsulm viermal traf, hat Sylaj klare Vorlieben, wie er am liebsten seine Tore erzielt. „Am liebsten per Seitfallzieher oder aus größerer Entfernung“, sagt er. Dass er torgefährlich aus verschiedenen Lagen ist, macht ihn für jede Defensive schwer kalkulierbar. Seine Vielseitigkeit im Abschluss ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg der SG Weinstadt.

Ein Verein als Heimat

Für Sylaj ist die SG Weinstadt nicht irgendein Klub, sondern ein Stück Heimat. „Ich bin in Weinstadt aufgewachsen und groß geworden, dadurch fiel es mir leicht, wieder hierhin zu wechseln“, betont er. Diese Verwurzelung gibt ihm Kraft und Motivation. Er identifiziert sich voll mit seinem Verein – auf und neben dem Platz.

Lionel Messi als Idol

Einen aktuellen Lieblingsspieler im Team nennt Sylaj nicht, dafür aber ein großes Vorbild im Weltfußball. „Mein Lieblingsspieler war schon immer Lionel Messi – er gab mir die Liebe und Leidenschaft für den Fußball“, sagt er. Die Begeisterung für den argentinischen Weltstar prägt ihn bis heute, gerade in seiner Art, kreativ und leidenschaftlich das Spiel zu gestalten.

Stark im offensiven Mittelfeld

Seine bevorzugte Position ist klar definiert. „Am liebsten spiele ich auf der 10er-Position, weil ich denke, dass ich dem Team dort am meisten helfen kann“, erklärt Sylaj. Von dieser zentralen Rolle aus kann er das Spiel lenken, Torchancen kreieren und selbst den Abschluss suchen. Seine vier Tore gegen Neckarsulm sind der Beweis, wie wirkungsvoll er diese Position interpretiert.

Blick auf die Tabelle

Mit dem aktuellen siebten Tabellenplatz ist die SG Weinstadt im soliden Mittelfeld der Landesliga, Staffel 1, angekommen. Für Sylaj ist das Potenzial aber größer. „Mein Team hat auf jeden Fall großes Potenzial, und ich bin mir sicher, dass wir unter den ersten fünf Mannschaften in der Liga spielen können“, sagt er. Der Heimsieg gegen Neckarsulm war ein Schritt in diese Richtung.

Erfahrung weitergeben

Sylaj sieht sich nicht nur als Leistungsträger, sondern auch als Vorbild für die Jüngeren. „Alles auf den Platz zu lassen, weiterhin mit Freude und Leidenschaft Fußball zu spielen und so viel wie möglich den jüngeren Mitspielern weiterzugeben“, beschreibt er seine mittelfristigen Ziele. Damit übernimmt er eine Rolle, die weit über das Erzielen von Toren hinausgeht – er ist Mentor und Führungsspieler zugleich.

Familie als Mittelpunkt

Neben dem Fußball ist für Sylaj vor allem seine Familie wichtig. „Am liebsten verbringe ich meine ganze freie Zeit mit meinem Sohn, der sechs Jahre alt ist und den ich über alles liebe“, erzählt er. Die gemeinsame Zeit ist für ihn Ausgleich und Energiequelle – ein Fundament, das ihn trägt.

Beruf im Straßenbau

Auch beruflich hat Sylaj eine klare Aufgabe. „Beruflich bin ich im Straßenbau tätig“, berichtet er. Ein fordernder Job, der körperliche Stärke verlangt – und ihm zugleich die Basis gibt, den Fußball als Ausgleich mit voller Leidenschaft zu betreiben.

Ein Torjäger mit Herz und Heimatgefühl

Faton Sylaj hat mit seinem Viererpack gegen Neckarsulm eindrucksvoll unter Beweis gestellt, welche Qualität er für die SG Weinstadt besitzt. Doch seine Bedeutung geht weit über seine Treffer hinaus: Er ist Vorbild, Führungsspieler und Identifikationsfigur. Mit seiner Heimatverbundenheit, seiner Leidenschaft und seiner Erfahrung ist er ein Spieler, der den Unterschied macht – und für die SG Weinstadt in dieser Saison noch viele entscheidende Momente prägen könnte.