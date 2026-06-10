FuPa-Spieler der Woche Fabian Laske: Wenn "fast alles funktioniert"

Die Mannschaft von Trainer Heino Bauer zeigte besonders in der zweiten Halbzeit eine dominante Vorstellung gegen das von den Trainern Marcel Murglat und Maik Galle betreute Team. Für Laske ist dieser Erfolg nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch Ausdruck einer tiefen Verbundenheit zu seinem Heimatverein.

„In der ersten Hälfte haben wir uns eigentlich sogar ziemlich schwergetan gegen den tief stehenden Gegner. Aber in der zweiten Halbzeit kamen wir dann in einen Flow, haben durch viele kleine Kombinationen immer wieder Lücken gefunden und uns so viele Chancen erspielt.“

Trotz des deutlichen Endergebnisses offenbarte die erste Spielhälfte noch Schwierigkeiten im Spielaufbau der Hausherren. Laske, der bereits in der neunten Minute den Führungstreffer erzielte, analysiert die Partie sachlich:

Effizienz vor dem gegnerischen Tor

Innerhalb von nur 15 Minuten schraubte Laske das Ergebnis mit vier weiteren Treffern (60., 63., 73., 75.) in die Höhe. Dabei profitierte er laut eigener Aussage von der geschlossenen Mannschaftsleistung.

„Bei mir selbst hat dann in der zweiten Halbzeit fast alles funktioniert, der Ball kam einfach in den gefährlichen Situationen oft zu mir, und die Abschlüsse waren dann auch ganz ordentlich“, erklärt der Mittelfeldspieler.

Neben ihm trugen sich auch Richard Breiert, Matti Bienwald mit einem Doppelpack und Finlay David Pesch, der ebenfalls zweimal traf, in die Torschützenliste ein.

Auf die Frage nach seiner bevorzugten Art des Torabschlusses zeigt sich der 22-Jährige im Dienste der Mannschaft: „Schwer zu sagen. Ein schönes Tor aus der Distanz ist immer etwas Besonderes, aber am meisten Spaß macht es, wenn es ein schön herausgespieltes Tor der Mannschaft ist.“

Familiäre Wurzeln und Vereinsliebe

Die Leistungen von Laske kommen nicht von ungefähr, denn er spielt bereits seit einer halben Ewigkeit für seinen aktuellen Klub. Seine fußballerische Ausbildung genoss er dabei aber auch in der A-Jugend von Union Fürstenwalde, bevor ihn der Weg zurück in die Heimat führte. „Ich habe eigentlich schon, seit ich denken kann, immer bei Tauche und mit meinen Freunden zusammengespielt“, berichtet er.

Die Entscheidung für den SV Tauche war stark familiär geprägt: „In meiner Familie besteht einfach eine große Verbundenheit zum SV Tauche, da wir auch aus dem Ort kommen. So wollte ich dann, wie auch mein Opa, hier im Männerbereich spielen. Mit den besten Freunden zu spielen, macht sowieso am meisten Spaß.“

Taktische Flexibilität im Mittelfeld

Auf dem Platz orientiert sich der Toptorschütze des Wochenendes an prominenten Vorbildern. „Früher war ich immer großer Fan von Bastian Schweinsteiger und wollte immer die gleichen Schuhe tragen und auch unbedingt so wie er im Mittelfeld spielen“, erinnert sich Laske. „Heute mag ich Joshua Kimmich sehr gern.“

Ähnlich wie seine Idole ist auch er im Zentrum flexibel einsetzbar. Während er traditionell offensive Rollen bevorzugt, erweiterte er zuletzt sein Repertoire: „Am liebsten spiele ich eigentlich als Zehner, aber im Verlauf der Saison habe ich auch die Sechser-Position für mich entdeckt und werde langsam warm damit.“

Saisonbilanz und sportliche Fairness

Trotz des jüngsten Erfolgs blickt das Team auf eine herausfordernde Spielzeit zurück. Aktuell belegt die Mannschaft den zehnten Tabellenplatz, was den anfänglichen Erwartungen nicht ganz entspricht. „Wir hatten uns für die Saison eigentlich mehr vorgenommen und wollten im vorderen Mittelfeld mitspielen“, räumt Laske ein. „Leider ist uns das nicht gelungen, und wir mussten dann zwischenzeitlich auch schauen, nicht ganz unten reinzurutschen.“

Dennoch erkennt er die Leistung der Konkurrenz neidlos an: „Es war schon sehr stark, mit welcher Konstanz Storkow diese Saison durchgezogen hat, und deshalb an dieser Stelle noch mal Glückwunsch an den Aufsteiger.“

Zukunftspläne auf und neben dem Platz

Für das anstehende letzte Saisonspiel in Erkner hat sich die Mannschaft noch einiges vorgenommen. „Wir wollen gerne zum ersten Mal in Erkner auf dem kleinen Kunstrasenplatz gewinnen und so mit einem positiven Gefühl die Saison beenden und möglichst auch gleich den Schwung der letzten Saisonphase in die neue Saison mitnehmen“, gibt Laske die Marschroute vor.

Das mittelfristige Ziel bleibt die Etablierung im oberen Tabellenmittelfeld, während der 22-Jährige langfristig noch größere Ambitionen hegt: „Mein großes langfristiges Ziel wäre es, noch mal mit dem Verein aufzusteigen. Dafür muss aber viel zusammenkommen, vor allem bei dieser starken Liga.“

Einen Ausgleich zum ambitionierten Ligabetrieb findet der Mittelfeldspieler im Übrigen abseits des Fußballplatzes: „Hin und wieder spiele ich gern Tennis mit ein paar Freunden.“