FuPa-Spieler der Woche: Erik Lanzky - "eine Finte hier, ein Haken da"

Erik Lanzky ist FuPa-Spieler der Woche – und selbst überrascht. Der Offensivmann vom SV Eintracht Ortrand hatte mit dieser Auszeichnung nicht gerechnet. „Ich verfolge das Onlinegeschehen in der Regel nicht wirklich. Daher hat es mich in der Tat überrascht“, sagt er. Dabei war seine Leistung am vergangenen Spieltag in der Landesklasse Süd kaum zu übersehen: drei Tore und ein Assist beim 6:1-Heimerfolg gegen den SV Grün-Weiß Lübben II.

Es war ein Spiel, das nicht nur individuell überzeugte, sondern vor allem eines zeigte: Der SV Eintracht Ortrand lebt vom kollektiven Zusammenspiel.

Man of the Match im Kollektiv

Lanzky hebt die Mannschaftsleistung klar hervor. „Wir sind geschlossen als Team aufgetreten und haben von Anfang an dem Gegner unser Spiel aufgedrückt“, erklärt er. Die Vorlage zu seinen Treffern kam oft punktgenau. „Ich wurde von meinen Mitspielern an diesem Tag besonders gut in Szene gesetzt und konnte so meinen Teil zum Erfolg beitragen.“

Die individuelle Ausbeute von drei Toren und einem Assist ist bemerkenswert – für Lanzky aber nur möglich durch die Basis einer funktionierenden Mannschaft.

Tore als Ergebnis von Kombination und Kreativität

Wenn es um seine bevorzugte Art des Torerfolgs geht, bleibt Lanzky ganz der kreative Spielmacher: „Am liebsten netze ich nach einer schönen spielerischen Kombination ein. Eine Finte hier, ein Haken da, Doppelpass = Tor“, beschreibt er seinen Lieblingsweg zum Abschluss.

Für Lanzky ist das Zusammenspiel entscheidend – keine Einzelaktionen, sondern flüssiger, offensiver Kombinationsfußball. Seine Position im Zentrum des Spiels passt dazu perfekt.

Eintracht Ortrand: Bodenständig und engagiert

Sein Verein bedeutet ihm viel – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. „Der SV Eintracht Ortrand ist ein super bodenständiger Verein, welcher mit seinen begrenzten finanziellen Mitteln immer versucht, das Beste herauszuholen“, sagt er. Besonders beeindruckt ist Lanzky vom Einsatz der Menschen hinter den Kulissen: „Durch alle ehrenamtlichen Helfer wird so viel im Jugend- und Männerbereich bewirkt – wirklich Wahnsinn.“

Dieser Respekt vor dem Engagement im Umfeld des Vereins unterstreicht seine Bodenständigkeit – und seine Identifikation mit dem Klub.

Gemeinsam mit Hofmann und Gorczak auf dem Platz

Im eigenen Team hat Lanzky zwei klare Lieblingsspieler: „Im Team kicke ich tatsächlich am liebsten mit Tim Hofmann und Sebastian Gorczak zusammen.“ Beide stehen sinnbildlich für das, was Lanzky schätzt – Eingespieltheit, Technik und Einsatz. Im Profifußball blickt er auf große deutsche Namen: „Ich war immer ein Freund von Thomas Müller oder Michael Ballack.“

Seine Vorbilder vereinen Spielintelligenz, Einsatz und Führungsqualität – Eigenschaften, die auch Lanzky auszeichnen.

Zehner mit Freiraum und Verantwortung

Seine Lieblingsposition hat Lanzky längst gefunden: „Zu Hause angekommen bin ich in den letzten Jahren auf der 10er-Position“, sagt er. „Hier kann ich mich frei entfalten, was meinem Spielstil sehr entgegenkommt.“

Die zentrale Rolle erlaubt ihm, das Spiel zu lenken, Torchancen zu kreieren und selbst abzuschließen. Seine Leistung gegen Lübben II war ein Paradebeispiel dafür.

Trotz Verletzungssorgen: Klassenerhalt als Ziel

In der Tabelle steht der SV Eintracht Ortrand aktuell auf Platz 13 in der Landesklasse Süd – eine ungewohnte Position. „Generell hatten wir in dieser Saison einen anderen Anspruch als den Abstiegskampf“, gibt Lanzky offen zu. „Doch leider kam es durch etliche langfristige Verletzungen von Mitspielern anders als gedacht.“

Trotzdem bleibt der Blick nach vorn gerichtet. „Final muss man sagen, dass der Klassenerhalt das Endziel ist.“

Fußball mit Maß – und Blick auf den Körper

Auch sportlich denkt Lanzky über den Tellerrand hinaus. „Früher oder später wird der Fußball nicht mehr im Vordergrund stehen, da es langfristig gesehen nicht der gesündeste Sport für den Körper ist“, sagt er. Der 10er weiß, wie sehr der Körper durch den Spielbetrieb belastet wird – und bleibt realistisch im Blick auf die Zukunft.

Solange es aber geht, will er weiter alles für seinen Verein geben – auf dem Platz wie als Teil des Teams.

Skifahren als zweite Leidenschaft

Wenn er nicht auf dem Rasen steht, sucht Lanzky den sportlichen Ausgleich auf der Piste. „Seit Kindheitstagen bin ich ein leidenschaftlicher Skifahrer“, erzählt er. „Hier stürze ich mich mehrfach im Jahr die Pisten in Österreich und Italien hinunter.“

Das Erlebnis in der Natur, das Tempo und die Freiheit auf den Skiern sind für ihn der perfekte Kontrast zum Fußballalltag.

Key Account Manager im internationalen Handel

Beruflich ist Lanzky bereits fest im Leben angekommen. „Ich bin Key Account Manager in einem internationalen Importunternehmen für Obst und Gemüse“, sagt er. Seine Aufgaben sind vielseitig: „Hier spreche ich Tag für Tag mit der ganzen Welt und koordiniere die Supply Chain sowie den Sales Bereich.“

Ein Job mit Verantwortung – ganz ähnlich wie seine Rolle als Spielmacher auf dem Feld.

Führungsspieler mit Bodenhaftung

Erik Lanzky hat sich mit seiner Leistung gegen den SV Grün-Weiß Lübben II eindrucksvoll in Szene gesetzt. Drei Tore, ein Assist und eine überzeugende Vorstellung auf der Zehn machen ihn zum verdienten FuPa-Spieler der Woche. Doch was ihn besonders auszeichnet, ist nicht allein sein Spielwitz, sondern sein Blick für das Team, seine Wertschätzung für den Verein und seine Klarheit im Denken. Lanzky steht für Fußball mit Bodenhaftung – und für Führungsqualität auf und neben dem Platz.