FuPa-Spieler der Woche: Dennis Schelske glänzt mit Sechserpack

Dennis Schelske vom SV Motor Saspow II erzielt beim 8:4-Sieg sechs Tore und wird zum FuPa-Spieler der Woche gekürt. Er spricht über seinen Spielstil, seine Ziele und den besonderen Teamgeist bei Motor Saspow.

Unerwartete Auszeichnung nach starkem Spiel

Dennis Schelske ist FuPa-Spieler der Woche. Der 25-Jährige, der für die zweite Mannschaft des SV Motor Saspow gespielt hat, wurde für seine außergewöhnliche Leistung beim 8:4-Auswärtssieg gegen die SG Burg II geehrt. Mit sechs erzielten Treffern war er der dominierende Akteur der Partie. „Vielen Dank! Gerechnet habe ich damit nicht, aber es ist mir eine große Ehre und ich freue mich natürlich sehr darüber“, sagt Schelske zur Ernennung zum FuPa-Spieler der Woche.

Frühe Dominanz bringt deutlichen Vorsprung

Der hohe Auswärtssieg war das Ergebnis einer starken Anfangsphase, in der die Mannschaft aus Saspow das Spiel früh an sich riss. „Ich denke, wir haben bis zur 8:1-Führung eine konzentrierte und solide Leistung gezeigt und haben den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen“, so Schelske zur Spielanalyse. Nach einem Platzverweis geriet der Spielfluss jedoch ins Stocken: „Allerdings lief es dann seit dem Platzverweis etwas schlechter und wir waren nicht mehr so konzentriert wie zuvor.“

Tempo als stärkste Waffe

Seine sechs Treffer unterstreichen nicht nur seine Abschlussstärke, sondern auch seinen Spielstil. „Am liebsten laufe ich meinen Gegnern mit meinem Tempo davon und gehe dann ins Eins-gegen-eins mit dem Torwart“, beschreibt Schelske seinen bevorzugten Weg zum Tor. „Hier und da mache ich aber auch gerne mal einen Kopfball ins Tor.“

Flexibler Offensivspieler

Obwohl er sich auf einer Position am wohlsten fühlt, bringt Schelske Vielseitigkeit mit. „Ich fühle mich auf der Stürmerposition zuhause, werde aber natürlich da spielen, wo der Trainer mich braucht. Ich kann auf so gut wie jeder Position in der Zentrale ausweichen und bei größter Not geht’s für mich auch mal auf den Flügel“, erklärt der Angreifer.

Teamgeist als Fundament

Sein Verein, der SV Motor Saspow, hat für Schelske eine besondere Bedeutung – vor allem wegen der Atmosphäre innerhalb des Teams. „Besonders macht den Verein für mich der Zusammenhalt im Team auf und neben dem Platz, die großartige Wertschätzung der eigenen Teamkollegen und die der Fans“, so der 25-Jährige.

Einsatz in der zweiten Mannschaft aus Verantwortung

Schelske ist normalerweise Teil der ersten Mannschaft des Vereins, lief gegen die SG Burg II aber in der Zweiten auf – ausnahmsweise. „Ich bin eigentlich in der ersten Mannschaft von Motor Saspow zuhause. Allerdings habe ich an diesem Wochenende aufgrund einer Fortbildung nicht im Kader der ersten Mannschaft stehen können. Deshalb habe ich diese Woche in der zweiten Mannschaft ausgeholfen, damit sie ihr Saisonziel erreicht.“

Die zweite Mannschaft kämpft in der 1. Kreisklasse Niederlausitz gegen den Abstieg. Aktuell steht sie auf dem zwölften Platz unter 14 Teams. „Ich denke, für das Team ist es auf jeden Fall das Ziel, den Klassenerhalt in dieser Saison zu schaffen und in den nächsten Spielen zu punkten, damit sie mit dem Abstieg weniger zu tun haben als jetzt“, sagt Schelske.

Lernbereitschaft statt Lieblingsspieler

Einen festen Lieblingsspieler in der eigenen Mannschaft nennt Schelske nicht. Stattdessen richtet er den Blick auf Profis, von denen er sich etwas abschauen kann: „Einen Lieblingsspieler habe ich nicht direkt. Ich versuche mir einiges abzuschauen bei Spielern wie Harry Kane oder Robert Lewandowski. Ich bewundere sie für ihre Art, den Ball so präzise ins Tor zu schießen und dabei solch eine Ruhe und Gelassenheit auszustrahlen.“

Ziele über die Saison hinaus

Auch über die aktuelle Saison hinaus hat Schelske sportliche Ambitionen. Dabei denkt er vor allem an die Entwicklung im Verein: „Ziel wäre es natürlich, mit der ersten Mannschaft in den nächsten Jahren weiter zusammenzuwachsen und eventuell noch ein paar Schritte weiter nach vorne zu gehen.“

Beruf und Hobbys neben dem Fußball

Neben dem Sport bleibt Schelske auch im Alltag aktiv. „Neben dem Fußball gehe ich noch gerne ins Fitnessstudio“, sagt er. Beruflich steht ein Abschluss bevor: „Ich bin gerade im letzten Jahr meiner Berufsausbildung zum Physiotherapeuten und schließe meine Ausbildung voraussichtlich dieses Jahr im September ab.“

Ein Spieler mit Engagement auf und neben dem Platz

Dennis Schelske hat mit seiner Leistung beim 8:4-Sieg gegen Burg II ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Sechs Tore in einer Partie, Flexibilität auf dem Platz, Verantwortungsbewusstsein im Verein und klare berufliche Ziele machen ihn zu einem Spieler mit Mehrwert – für die zweite wie auch für die erste Mannschaft des SV Motor Saspow.