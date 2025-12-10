FuPa-Spieler der Woche: „Darauf legt unser Coach Wert“

Glaubt ihr an den Aufstieg? „Daran glauben? Ja. Jeder Fußballer sollte den Anspruch haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Wir sind oben dran und wollen jedes Spiel holen, bleiben aber realistisch und schauen von Spiel zu Spiel. Druck machen wir uns nicht, erzwingen wollen wir nichts. Für einen Aufstieg muss vieles zusammenpassen: Verletzungen, Ausfälle, Sperren – die Saison ist lang. Am Ende sehen wir, wo wir stehen.“

Ein anderes Spiel ist mir im Kopf geblieben wegen meines damaligen Trainers Aaron Müller. Gegen Schwarz-Weiß Neukölln machte ich einen Hattrick. Zwei Tage später beim Training bekam ich dann in der Analyse gefühlt zehn Minuten zu hören, was mir einfällt, kurz vor Trainingsbeginn aufzutauchen und zu denken, ich wäre der Beste – inklusive dem Spruch: ‘Selbst meine Oma hätte die drei Tore gemacht.’ Heute lachen wir beide darüber.“

Kannst du dich noch an dein torreichstes Spiel erinnern? „Ich erinnere mich an mehrere, aber emotional heraussticht ein Spiel gegen den Berliner SC, damals noch beim TSV Rudow. Nach 20 Minuten lagen wir 0:3 hinten – bei uns lief gar nichts. Mit meinem Treffer zum 1:3 kam plötzlich Aufwind rein. In den letzten 20–25 Minuten haben wir das Ding komplett gedreht und 4:3 gewonnen, ich habe drei Tore gemacht – der dritte fiel sogar mit dem Schlusspfiff.

Der Friedenauer TSC hat aktuell viele Gründe zur Freude – einer davon heißt Ihab Al-Khalaf. Der 32-jährige Angreifer traf beim 5:2-Erfolg gegen Empor II gleich viermal, bereitete zudem ein weiteres Tor vor und steht in der Landesliga-Staffel 1 bereits bei elf Saisontreffern. Für Al-Khalaf, der im Sommer vom Bezirksligisten FC Amed kam und zuvor u. a. in der Oberliga (Ludwigsfelder FC, FC Strausberg) und Berlin-Liga (TSV Rudow, Stern 1900) aktiv war, ist die Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche ein früher Höhepunkt seiner ersten Friedenauer Monate. Im Gespräch zeigt sich der Torjäger reflektiert, humorvoll und ambitioniert zugleich.

Warum hast du Amed in Richtung Friedenau verlassen?

„Kurz gesagt wollte ich eine Liga höher spielen. Nachdem der Aufstieg am letzten Spieltag nicht geklappt hat, musste ich überlegen, wie es weitergeht. Friedenau lag nahe – beide Vereine spielen an der Bosestraße, und ich kenne Plohmi aus der Jugend bei Hertha Zehlendorf. So kam eins zum anderen.“

Bei welchem Verein außer Hertha und Union würdest du in Berlin gerne spielen?

„Ich habe schon immer in Friedenau-Bettwäsche geschlafen – Spaß! Es ist schwer, einen Verein festzulegen, Berlin hat viele spannende Clubs. Für mich zählen Umfeld, Teamchemie und Spielstil. Aktuell fühle ich mich in Friedenau sehr wohl – und es läuft.“

Welchen Spieler aus deiner Liga würdest du sofort holen?

„Ich habe nicht alle Spieler komplett im Blick, aber ein Name fällt mir direkt ein: Luis Driemel von Inter. Wir kennen uns lange – menschlich top, zuverlässig, mental stark, immer positiv und einer, der Mitspieler pusht. Und fußballerisch bringt er natürlich Qualität mit.“

Dein Lieblingsverein ist?

„Der FC Bayern München.“

Was zeichnet Plohmi als Trainer aus?

„Ich kenne Plohmi seit der U17 in Zehlendorf. Er ist direkt, ehrlich und spricht viel mit den Spielern. Er hört sich Meinungen an, gibt Vertrauen – auch wenn’s mal nicht läuft. Gleichzeitig hat er ein offenes Ohr für private Themen. Er erwartet ein gewisses Grundniveau, fördert junge Spieler und legt viel Wert auf taktische Entwicklung.“

Wie erreicht ein Medium die Fans, nachdem die Fußball-Woche ihren Dienst eingestellt hat?

„Sehr schade! Heute läuft fast alles über Social Media, vor allem Instagram und TikTok. Kurze Formate, Videos, Spielberichte, Einblicke hinter die Kulissen – das funktioniert und schafft Nähe. Gefühlte 90–95 % der Spieler und Vereine haben Instagram. Durch Verlinkungen entsteht schnell Reichweite.“

Wer ist Ihab Al-Khalaf?

___________

