FuPa-Spieler der Woche: Abdülkerim Akkoyunlu glänzt mit zwei Toren

Überraschung über die Auszeichnung

Die Wahl zum FuPa-Spieler der Woche war für Abdülkerim Akkoyunlu eine unerwartete Ehre. „Nein, damit hätte ich nicht gerechnet. Umso mehr freue ich mich über diese Auszeichnung. Vielen Dank!“, sagt der 29-Jährige. Beim 4:0-Heimsieg gegen die SG Blau-Weiß Leegebruch war er mit zwei Toren und zwei Vorlagen der auffälligste Spieler auf dem Platz.

Ein Spiel, in dem alles passte

Der Erfolg gegen Leegebruch war für Akkoyunlu ein Spiegelbild harter Arbeit im Training. „An diesem Tag wäre ich ungern Gegner von Bärenklau gewesen. Die gesamte Chemie und das Auftreten der Mannschaft waren überragend. Vieles hat geklappt, genau so, wie wir es uns vorgenommen und lange trainiert hatten“, erklärt er. Nicht nur seine persönliche Bilanz, sondern das geschlossene Auftreten des Teams machten den Unterschied.

Torgefahr aus der Distanz

Auch wenn er sowohl als Torschütze als auch als Vorbereiter glänzte, bleibt für Akkoyunlu das Mannschaftsergebnis. „Am wichtigsten sind mir die drei Punkte. Wie ich oder wir die Tore erzielen, ist am Ende egal.“ Doch wenn er selbst trifft, hat er klare Vorlieben: „Am liebsten treffe ich per Freistoß oder aus der Distanz.“

Ein Verein mit besonderem Zusammenhalt

Warum er sich bei der SG Grün-Weiß Bärenklau so wohlfühlt, beschreibt Akkoyunlu eindrücklich. „Der Zusammenhalt, das Familiäre, dieses Miteinander im Verein und in der Mannschaft – das ist einfach etwas ganz Besonderes hier.“ Für ihn steht das menschliche Miteinander gleichberechtigt neben sportlichem Ehrgeiz.

Ein Trainer als Vorbild

Statt einen Mitspieler oder Profi hervorzuheben, richtet Akkoyunlu den Blick auf die Seitenlinie. „Statt einen Lieblingsspieler zu nennen, möchte ich lieber meinen Lieblingstrainer hervorheben: Kai Ramlow. Mit Abstand einer der besten Trainer, die ich kenne. Meiner Meinung nach gehört er nicht in die Kreisoberliga, sondern mindestens in die Brandenburgliga.“ Diese Wertschätzung zeigt, wie sehr ihn die Arbeit seines Trainers prägt.

Flexibel in der Offensive

Gerne würde Akkoyunlu im Sturmzentrum auflaufen, doch er zeigt sich flexibel. „Am liebsten spiele ich im Sturm. Zurzeit setzen mich meine Trainer jedoch meist auf den Flügeln ein, weil ich dort mehr Platz habe und meiner Kreativität freien Lauf lassen kann.“ Diese Variabilität macht ihn zu einem wichtigen Faktor im Angriffsspiel von Bärenklau.

Aufstieg als klares Ziel

Die SG Grün-Weiß Bärenklau belegt derzeit Platz sechs in der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim, doch Akkoyunlu gibt sich damit nicht zufrieden. „Ganz ehrlich: Ich bin überzeugt, dass wir dieses Jahr die Chance haben aufzusteigen. Das Team ist bereit, wir trainieren hart und wollen oben mitspielen.“ Seine Worte machen deutlich, dass der Blick in Bärenklau nach oben geht.

Persönliche Ziele für die Zukunft

Auch für seine eigene Laufbahn hat Akkoyunlu konkrete Vorstellungen. „Mein Ziel ist es, mit Bärenklau einmal aufzusteigen und mich in Zukunft auch als Trainer durchzusetzen. Mal sehen, wohin die Reise mich führt.“ Schon jetzt denkt er über die aktive Karriere hinaus und möchte seine Erfahrung später an die nächste Generation weitergeben.

Familie als größter Rückhalt

Neben dem Fußball bleibt Akkoyunlu wenig Zeit für anderes. „Hobbys neben Fußball sind bei mir schwer zu finden, weil nichts damit mithalten kann. Aber ich spiele auch gerne andere Sportarten und bin da recht offen. Am wichtigsten ist mir jedoch die Zeit mit meinen Kindern – das ist das schönste ‚Hobby‘ in meinem Leben.“

Beruf im digitalen Umfeld

Auch beruflich hat Akkoyunlu eine spannende Aufgabe. „Beruflich bin ich im Bereich Social Media tätig. Ein schwieriges, aber spannendes Thema – und es gehört definitiv zur Zukunft.“ Zwischen Beruf, Familie und Fußball schafft er es, auf allen Ebenen Verantwortung zu übernehmen.

Dankbarkeit und Vorfreude

Am Ende richtet Akkoyunlu noch einmal das Wort an jene, die ihn gewählt haben. „Zum Schluss möchte ich mich noch einmal herzlich für die Auszeichnung zum Spieler der Woche bedanken. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen und ich freue mich schon auf die restlichen Spiele dieser Saison.“

Ein Führungsspieler mit klaren Zielen

Mit seiner Leistung gegen Leegebruch und seinen ehrlichen Worten zeigt Abdülkerim Akkoyunlu, wie sehr er Herz und Leidenschaft für die SG Grün-Weiß Bärenklau einbringt. Seine Wahl zum FuPa-Spieler der Woche ist Ausdruck seiner fußballerischen Qualität – und zugleich ein Zeichen für seine Rolle als Führungsspieler in einer Mannschaft, die den Blick fest nach oben richtet.