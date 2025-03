FuPa-Spiel der Woche: "Wir wollen als Sieger vom Platz gehen"

Das FuPa-Spiel der Woche ist ein echtes Abstiegsduell. Fellbach II kann sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen, Welzheim hingegen steht mit dem Rücken zur Wand. Für beide Teams zählt im Kellerduell nur ein Dreier.

Stimme von Trainer Verim Kica (SV Fellbach II): "Von meiner Mannschaft erwarte ich, dass wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen und, dass man von Anfang merkt, dass wir das Spiel gewinnen wollen und müssen. Wir wollen kompakt und agressiv gegen den Ball und konzentriert, geduldig sowie zielstrebig bei Balleroberung bzw. Ballbesitz spielen und wir unsere Chancen nutzen. Über Welzheim kann ich wenig sagen, weil ich die Mannschaft nicht gut kenne. Wichtig wird es sein, dass meine Mannschaft das zeigt und spielt was wir uns vornehmen, dann bin ich überzeugt dass wir das Spiel gewinnen."

Stimme von Trainer Kim Schmidt (FC Welzheim): "Ich erwarte ein enges Spiel auf Augenhöhe, bei dem es auf Kleinigkeiten ankommt. Wir wollen als Sieger vom Platz gehen das ist unser oberstes Ziel! Die zweite Mannschaft von Fellbach ist eine junge Mannschaft, die einen guten Ballbesitz-Fußball spielen kann und wird nach den jüngsten Ergebnissen mit Selbstvertrauen auftreten."

FuPa-Redaktionstipp: 2:2-Unentschieden im Kellerduell.

---

Der TSV Obersontheim geht als klarer Favorit in das Duell mit dem Tabellenletzten TSV Sulzbach-Laufen. Mit bereits 13 Saisonsiegen und der zweitbesten Defensive der Liga will Obersontheim den Anschluss an die Spitzengruppe wahren. Sulzbach-Laufen benötigt dringend Punkte, um im Abstiegskampf nicht weiter abzurutschen.

In Gaildorf kommt es zum absoluten Topspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Zweiten. Beide Teams trennt nur ein Punkt, sodass ein Sieg der Schorndorfer den Platz an der Sonne bedeuten könnte – vorausgesetzt, Nellmersbach patzt. Gaildorf will mit einem Heimerfolg selbst wieder näher an die Spitze heranrücken.

---