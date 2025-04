FuPa-Spiel der Woche: "Wir spielen zu Hause, sind richtig gut drauf"

---

Stimme von Hannes Stanke (Trainer des SV Allmersbach) "Gegen Rudersberg ist es immer schwierig zu spielen. Sehr körperlich, Stürmer der Eiskalt vorm Tor ist gute Einheit - kampfbetonte Spielweise. Sie stehen sehr tief mit gutem Umschaltspiel da zählt es Lösungen zu finden. Trotzdem wollen wir mit unserer Art und Weise Fußball zu spielen gewinnen. Beim Gegner geht’s ums Überleben in der Liga und müssen unbedingt gewinnen. Wenn ein Verein sich während der Runde von seinem Trainer trennt, heißt das aber auch immer, das sie Probleme haben, in welcher Form auch immer. Wir spielen zu Hause, sind richtig gut drauf, gibt keinen Grund warum wir nicht gewinnen!"

Stimme von Hakan Keskin (Trainer des TSV Rudersberg) "Ich erwarte ein schweres Auswärtsspiel in Allmersbach, da sie heimstark sind und sehr geordnet und diszipliniert agieren. Zudem sind sie im Umschaltspiel in die Offensive sehr zielstrebig und daher gefährlich. Aber wir haben auch Stärken und müssen uns mehr darauf fokussieren. Wenn wir dazu noch die Intensität und das Kämpferische auf den Platz bringen wie zuletzt, ist alles möglich."

FuPa-Redaktionstipp: 4:2 für den SV Allmersbach.

---

Im Kellerduell empfängt der Tabellenvierzehnte SC Bühlertann das Schlusslicht TSV Sulzbach-Laufen. Beide Mannschaften verloren zuletzt, Bühlertann mit 0:3 in Schorndorf, Sulzbach-Laufen mit 2:3 gegen TSV Gaildorf. Für die Gäste ist es wohl eine der letzten Chancen im Abstiegskampf. Auch Bühlertann benötigt dringend Punkte.

Der Tabellenführer TSV Nellmersbach erwartet den punktgleichen Verfolger SG Schorndorf zum Topspiel. Beide Teams gewannen zuletzt mit 2:1 in Rudersberg beziehungsweise 3:0 gegen Bühlertann. Die Partie hat das Potenzial zur Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Mit einem Sieg könnte Nellmersbach auf sechs Punkte davonziehen.

TSV Schornbach möchte nach dem 3:1 in Untermünkheim gegen Bühlerzell nachlegen. Die Gäste gewannen zuletzt mit 4:2 gegen Matzenbach und schöpfen neue Hoffnung im Abstiegskampf. Schornbach hat mit 44 Punkten noch Kontakt zur Spitzengruppe. Für Bühlerzell zählt jeder Zähler.

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Schwaikheim will SV Fellbach II gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach nachlegen. Die Gäste kamen zuletzt nicht über ein 2:2 gegen TSV Schmiden hinaus und liegen im engen Verfolgerfeld. Fellbach hat sich etwas Luft verschafft, steht aber weiter unter Druck. Oppenweiler kann mit einem Sieg an Obersontheim vorbeiziehen.

---