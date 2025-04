FuPa-Spiel der Woche: "Wir müssen gut in den Umschaltmomenten sein"

Im Verfolgerduell empfängt der drittplatzierte MTV Stuttgart die formstarke TSGV Waldstetten. Stuttgart gewann zuletzt mit 3:1 gegen TV Darmsheim, Waldstetten setzte sich mit 1:0 gegen SG Bettringen durch. Beide Teams stehen kompakt, sodass ein enges Spiel zu erwarten ist. Mit einem Sieg könnte Waldstetten näher an die Top Drei heranrücken.

Trainerstimme von Björn Lorer (MTV Stuttgart) "Ich erwarte am Wochenende ein enges Spiel. In der Hinrunde haben wir gegen Waldstetten den kürzeren gezogen, wollen aber natürlich im Heimspiel drei Punkte einfahren und unsere gute Tendenz der letzten Spiele weiter aufrecht erhalten. Gegen Waldstetten müssen wir hinten gut stehen und bei langen Bällen aufpassen da sie immer versuchen, schnell hinter die Abwehr zu spielen. In der Hinrunde konnten wir Waldstetten am Anfang durch gutes Pressing dominieren. Haben wir dann aber selber bisschen den Faden verloren und Waldstetten ins Spiel kommen lassen was diesmal natürlich nicht passieren darf. Ich denke ein Schlüssel zum Erfolg wird wieder eine gute Arbeit gegen den Ball sein Waldstetten wenig Zeit zu lassen. Wir müssen gut in den Umschaltmomenten sein und aggressiv gegen den Ball. Sollte es uns gelingen in den zwei Kämpfen, die Oberhand zu gewinnen, sehe ich gute Chancen, unsere Fußball Qualität auf dem Platz zu bringen und drei Punkte einzufahren."

Trainerstimme von Patrick Krätschmer (TSGV Waldstetten) "Wir treffen am Wochenende auf einen sehr guten Gegner, der momentan auf dem dritten Platz steht. Wie auch schon im Hinspiel wird uns der im MTV alles abverlangen. Wir werden uns aber auf den Gegner vorbereiten und versuchen, etwas zählbares mitzunehmen."

Redaktionstipp 3:1-Erfolg des MTV Stuttgart

---