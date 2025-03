FuPa-Spiel der Woche: "Wir haben einen großen Kampf abgelegt"

Der 17. Spieltag der Landesliga Württemberg Staffel 2 hielt spannende Begegnungen bereit. Spitzenreiter TSV Weilimdorf sicherte sich mit einem 2:2 gegen die Spfr Neuhausen einen Punkt und bleibt an der Spitze. Donzdorfer JC hat jedoch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Der VfL Sindelfingen feierte einen späten Auswärtssieg in Waldhausen, während der TSV Bernhausen mit einem klaren 5:1 gegen SG Bettringen auftrumpfte. Abgesagt wurde das Match von Spitzenreiter Donzdorfer JC beim TV Darmsheim. Hier gibt es nähere Infos dazu.