FuPa-Spiel der Woche: Verfolgerduell bei der SGM SV Gruol/SV Erlaheim

In der Staffel 1 der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern empfängt der VfL Mühlheim die Spvgg Bochingen, während der SV Dotternhausen gegen den FC Pfeffingen gefordert ist. In der Staffel 2 kommt es zum Duell zwischen der SGM Deißlingen/Lauffen und dem FC Hardt sowie zum direkten Verfolgerduell zwischen Gruol/Erlaheim und Trillfingen. Im Tabellenkeller treffen die Sportfreunde Bitz auf den SV Grün-Weiß Stetten.

Im Duell der punktgleichen Verfolger empfängt die SGM SV Gruol/ SV Erlaheim den TSV Trillfingen. Beide Teams stehen bei 38 Punkten und können mit einem Sieg direkten Kontakt zur Tabellenspitze herstellen. Die Gäste reisen nach dem 4:1-Sieg in Rangendingen mit Rückenwind an. --- Das sagen die Trainer:

Jochen Gihr (Trainer der SGM SV Gruol/SV Erlaheim): "Wir gehen natürlich mit großer Vorfreude in dieses Heimspiel! Es ist immer ein interessantes und emotionales Derby zwischen diesen beiden Mannschaften! Die momentane Tabellensituation verspricht ein interessantes Spiel! Beide haben 38 Punkte und wollen natürlich den Klassenerhalt schaffen. Somit gibt für uns es nur noch Endspiele, und zwar bis zum letzten Spieltag! Am Samstag um 17 Uhr wird der Freihof prall gefüllt sein, das wird mit Sicherheit eine imposante Kulisse geben! Mit dem bisherigen Rundenverlauf sind wir als Aufsteiger natürlich hoch zufrieden! Teamgeist und Kameradschaft sind exzellent! In den letzten beiden Jahren hat sich die Mannschaft extrem positiv entwickelt! Auch das ganze Umfeld, Fans und Verantwortliche, sind zusammengewachsen und sind zu einer homogenen Gemeinschaft geworden! Es macht allen richtig Spaß. Nach einer gewissen Zeit ist es mittlerweile eine richtig gute Fusion der beiden Vereine. Ich selbst fühle mich ebenfalls pudelwohl mit der Mannschaft und dem Umfeld.

Für das Spiel am Samstag haben wir momentan Probleme in der Innenverteidigung. Felix Dormeyer (Oberschenkel) und Rico Müller (Rücken) fallen wahrscheinlich aus. Weitere Leistungsträger konnten diese Woche nicht trainieren, wie die Lage am Samstag aussieht werden wir dann sehen. Wir haben jedoch einen breiten und ausgeglichenen Kader, und werden auf alle Fälle eine starke Elf auf dem Platz haben.

Der TSV Trillfingen hat natürlich eine gute und eingespielte Mannschaft mit guten Einzelspielern. Ich habe einen Großteil der Trillfinger Mannschaft in der Jugend selbst trainiert. Wir pflegen heute noch gute Freundschaften. Das ist für mich und natürlich auch für einige Spieler schon eine besondere Konstellation, aber in diesen 90 Minuten werden alle alles geben, und das ist gut so! Ich freue mich natürlich sehr auf das Spiel und hoffe dass wir unseren Zuschauern ein gutes und emotionales Match präsentieren können!"

Fabian Singer (Trainer des TSV Trillfingen): "Dieses Derby bedeutet für beide Vereine sehr viel, es werden mit Sicherheit viele Zuschauer am Samstag Abend kommen. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, zwei Mannschaften die Bock zu kicken haben und viele Tore schießen möchten. Man kennt sich natürlich, Gruol hat eine junge talentierte Mannschaft mit viel individueller klasse. Das Hinspiel konnten wir knapp mit 2:1 für uns entscheiden. Wir konnten bisher alle sechs Derbys für uns entscheiden und wollen auch dieses Spiel gewinnen. Personell wird der Kader zu den Vorwochen etwas dünner aussehen. Kai Krause und Silas Tantur sind privat verhindert, ich selber bin noch erkältet und konnte die Woche nicht trainieren. Marc Schmid, Joey Gerlach und Thomas Stehle haben Oberschenkel Probleme, da werden wir das Abschlusstraining abwarten müssen."

FuPa-Redaktionstipp: 3:2

---