FuPa-Spiel der Woche: TV Neuler verliert unglücklich gegen Sontheim

Sontheim sicherte sich mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg in Neuler wichtige Punkte im Titelrennen. Ruben Ertle brachte die Gäste in der 28. Minute in Führung. Nach der Pause erhöhte Michael Kastler per Foulelfmeter auf 2:0 (72.), bevor Bernhard Rembold in der 87. Minute den Endstand markierte. Neuler ist Siebter, Sontheim rückt bis auf einen Punkt an Tabellenführer Neresheim heran.

Stefan Rettenmaier, TV Neuler:

“Wir haben mit 3:0 gegen Sontheim verloren, sicherlich um ein Tor zu hoch. Aber unter dem Strich war es eine verdiente Niederlage. Positiv war unsere erste Halbzeit, in der wir absolut auf Augenhöhe agiert haben und beide Mannschaften sich viel gegenseitig neutralisiert haben.

Aber letztendlich hat eine schöne Einzelaktion vom Sontheimer Stürmer für die 1:0-Führung gesorgt. Wir hätten antworten können, aber leider ist unser Torschuss an den Pfosten gegangen. So ging es dann mit 0:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit war es schwierig für uns, Sontheim hat mit viel Erfahrung das Spiel clever zu Ende gespielt. Wir haben versucht, was zu bewegen, aber es gab dann viele kleine Unterbrechungen mit wenig Spielfluss, und so war es einfach brutal schwer für uns.

Der Elfmeter für Sontheim war dann schon eine Art Vorentscheidung. Durch eine gute Doppelchance hätten wir den Anschluss herstellen können, ist uns aber auch nicht gelungen. Wir müssen Sontheim gratulieren, aber wir müssen jetzt den Mund abputzen. Nächste Woche ist unser nächstes Heimspiel gegen Durlangen, da wollen wir dann die Punkte einfahren.”

---

Ein leistungsgerechtes Remis sahen die Zuschauer in Spraitbach. Die Gäste gingen früh in Führung, als Mert Tulum in der 17. Minute traf. Nur drei Minuten später erhöhte Anastas Simeonidi per Foulelfmeter auf 2:0 (20.). Spraitbach tat sich zunächst schwer, kam aber durch Robin Antz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) zum wichtigen Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang drängten die Gastgeber auf den Ausgleich und wurden belohnt, als Alin Fuchs in der 74. Minute zum 2:2-Endstand traf. Spraitbach bleibt als 15. in der Gefahrenzone, während die TSG auf Rang 11 steht.

Unterkochen zeigte eine starke zweite Halbzeit und festigte mit einem deutlichen 5:2-Erfolg gegen das Schlusslicht Fleinheim den vierten Platz. Dabei gingen die Gäste zunächst in Führung: Simon Illenberger traf bereits in der 5. Minute. Unterkochen reagierte und kam noch vor der Pause durch Luca Baumann zum 1:1 (36.). Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherren die Kontrolle. Innerhalb von vier Minuten zogen sie durch Tore von Dominik Eller (47.), Lukas Funk (49.) und Luis Löffelad (51.) auf 4:1 davon. Fleinheim konnte durch Sören Weltin in der 57. Minute noch einmal verkürzen, doch Janik Mittelbach stellte in der 89. Minute den Endstand her. Während Unterkochen den Anschluss an die Spitze hält, bleibt Fleinheim als 16. abgeschlagen.

Lorch musste sich knapp geschlagen geben und verpasste damit den Sprung auf Platz vier. Die DJK Schwabsberg-Buch ging in der 28. Minute durch Marius Kurz in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Liam Eisele in der 50. Minute aus. Doch die Gäste zeigten sich abgezockt und trafen durch Marius Kopp in der 70. Minute zum entscheidenden 2:1. Lorch bleibt damit fünfter, während die DJK als 14. weiterhin gegen den Abstieg kämpft.

Eine Überraschung in Neresheim: Der Tabellenführer unterlag der SG Heldenfingen/Heuchlingen mit 0:1. Das goldene Tor erzielte Dominik Braun in der 45. Minute. Neresheim hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, blieb aber vor dem Tor zu harmlos. Die SG verteidigte diszipliniert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Trotz der Niederlage bleibt Neresheim Spitzenreiter, Heldenfingen/Heuchlingen rückt als Dritter näher heran.

Bargau entschied ein umkämpftes Duell in Nattheim mit 3:2 für sich. Die Gäste gingen in der 28. Minute durch einen Foulelfmeter von Fabian Zischka in Führung. Fünf Minuten später glich Fabian Horsch für Nattheim aus (33.). Nach der Pause drehte Valentin Fronz das Spiel für die Gastgeber (61.), doch Bargau kam zurück: Yannick Hägele glich in der 74. Minute aus, bevor Yeison Erhard kurz vor Schluss (89.) den Siegtreffer erzielte. Nattheim bleibt auf Platz 12, Bargau ist nun Sechster.

Die zweite Mannschaft aus Dorfmerkingen musste sich dem TSV Hüttlingen mit 1:3 geschlagen geben. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Max Melzer die Gäste in der 59. Minute in Führung und legte nur acht Minuten später nach (67.). Dorfmerkingen kam durch Patrick Winkler noch einmal heran (76.), doch Martin Buse entschied die Partie in der Nachspielzeit mit dem 1:3 (90.+4). Hüttlingen verbessert sich auf Rang 9, Dorfmerkingen bleibt auf Platz 10.