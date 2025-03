FuPa-Spiel der Woche: TSV Köngen und FC Eislingen trennen sich torlos

Im Spitzenspiel der Liga trennten sich Köngen und Eislingen torlos. Beide Teams zeigten sich defensiv stabil und waren offensiv nicht effektiv genug. Am Ende blieb es beim gerechten Remis, das die Tabellensituation unverändert lässt.

Stimme von Domenic Brück (Trainer des TSV Köngen): "Die erste Halbzeit haben sich beide Mannschaften neutralisiert und es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel. In der zweiten Halbzeit hätte nur noch eine Mannschaft den Siegtreffer erzielen können und das war unsere Mannschaft aus Köngen. Wir hatten eine Riesenchance und 2-3 gute Schussmöglichkeiten, leider wurden diese nicht genutzt. Spielerisch waren nur noch wir am Zug und wir hatten gefühlt 75% Ballbesitz. Abgesehen vom Ergebnis macht es mich sehr stolz, wie unsere junge Mannschaft eine Mannschaft aus Eislingen, die aufgrund ihres Kaders zurecht als Titelkandidat Nummer 1 gehandelt wird, in ihre Hälfte drücken konnten und sich Eislingen in der zweiten Halbzeit nicht einmal vor unserem Tor blicken lassen hat. Die Saison ist noch lang aber das erste Spiel stimmt mich sehr positiv."

Stimme von Tim Schöller (Trainer des 1. FC Eislingen): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Punkt. Es war, wie erwartet, ein sehr schweres Spiel und für uns war das wichtigste, dass wir nicht als Verlierer vom Platz gehen. Deswegen war der Matchplan, kompakt und diszipliniert gegen den Ball zu arbeiten und wenig klare Torchancen zuzulassen. Wir haben als Einheit sehr geschlossen und leidenschaftlich verteidigt und dadurch nicht all zu viele große Torchancen zugelassen. In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar gute Umschaltmomente, die wir dann im letzten Drittel zu unsauber zu Ende gespielt haben. In der zweiten Hälfte und gerade auch gegen Ende hatte Köngen die besseren Chancen, sodass ich sehr zufrieden bin mit dem Punkt, den wir dankbar mitnehmen und nächste Woche dann hoffentlich das Feld wieder mit drei Punkten verlassen."

---