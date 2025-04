FuPa-Spiel der Woche: SV Bubsheim empfängt Spitzenreiter

Der 23. Spieltag in den Bezirksligen Schwarzwald/Zollern bringt zahlreiche Schlüsselduelle im Auf- und Abstiegskampf. In der Staffel 1 will der SV Dotternhausen in Benzingen wieder punkten, während der FC Pfeffingen mit dem VfL Mühlheim das schwerstmögliche Heimspiel erwartet. In der Staffel 2 kommt es zum Topspiel zwischen dem SV Bubsheim und der SGM Deißlingen/Lauffen, zudem spielt auch der SV Wurmlingen gegen die SG Schramberg/Sulgen.

Das Topspiel der Staffel steigt in Bubsheim: Der Vierte empfängt den souveränen Tabellenführer, der mit 58 Punkten scheinbar unaufhaltsam dem Titel entgegensteuert. Bubsheim steht mit 43 Punkten noch in Schlagdistanz zum Relegationsplatz und könnte mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen. Spannung ist in dieser Partie garantiert.

Das sagen die Trainer:

Paul Ratke (Trainer des SV Bubsheim): "Bis auf Hardt haben wir in den letzten Spielen eigentlich gut gespielt. Leider war das Spielglück nicht auf unserer Seite. Und wir haben in entscheidenden Situationen individuelle Fehler gemacht die zu Gegentoren geführt haben. Wir müssen das ganze Spiel wachsam sein. So viel müssen wir gar nicht anders machen. Der Einsatz und der Wille ist zu erkennen. Jetzt brauchen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Überzeugung in den Aktionen dann wird es wieder. Deisslingen reist als Tabellenführer an. Ich erwarte eine Spielstarke Mannschaft mit sehr viel Selbstbewusstsein. Bei uns sind ein paar Spieler angeschlagen und noch fraglich ob sie bis Sonntag fit werden."

Felix Schaplewski (Trainer der SGM Deißlingen/Laufen): "Im Hinspiel sind wir sehr gut ins Spiel gekommen und haben früh eine 2:0 Führung herausgespielt. Das wird auch dieses Mal wichtig sein, dass wir gut in die Partie gegen Bubsheim kommen. Ich erwarte ein fußballerische gutes Fußballspiel auf eine guten Niveau. Bubsheim wird gegen uns motiviert sein und uns nicht schenken. Das Ziel ist die drei Punkte zu gewinnen und damit die Meisterschaft einzufahren. Bubsheim hat definitiv seine Qualitäten und waren zu Recht ein Mitfavorit für die Meisterschaft. In der Rückrunde haben sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Jedoch können sie jede Mannschaft in der Liga schlagen und dessen sind wir uns bewusst. Aus diesem Grund gehen wir mit voller Konzentration in das Spiel gegen Bubsheim. In der Vergangenheit waren die Spiele in Bubsheim immer sehr intensive und umkämpft. Davon gehen wir auch wieder aus. Personell haben wir nicht alle Mann an Bord. Maurice Roth hat seit Wochen Sprunggelenksprobleme und ist für das Wochenende fraglich. Ich selbst falle auch verletzungsbedingt aus. Außerdem fehlen noch Michael Moser (berufsbedingt) und Stefan Bob (verletzt)."





FuPa-Redaktionstipp: 1:3



---