FuPa-Spiel der Woche: "So ein Derbysieg schmeckt hervorragend"

Der SV Winzeln feiert dank vier Toren von Simon Gaus einen klaren Heimsieg gegen die SG Weildorf/Bittelbronn. Der VfL Mühlheim bleibt nach dem 6:0 gegen die Spvgg Bochingen unangefochten an der Tabellenspitze. In der Staffel 2 baut die SGM Deißlingen/Lauffen ihre Führung durch ein 5:2 gegen den FC Hardt weiter aus. Die SG Schramberg/SV Sulgen bleibt mit einem 7:1-Kantersieg dem Spitzenreiter dicht auf den Fersen.

Jochen Gihr (Trainer der SGM SV Gruol/SV Erlaheim): "Das Spiel fand vor einer imposanten Zuschauerkulisse statt! Alles passte an diesem Samstag. So ein Derbysieg schmeckt natürlich hervorragend! Wir haben den Gegner über das ganze Spiel hinweg nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir sind defensiv richtig gut gestanden und haben nach vorne die geplanten Nadelstiche gesetzt! Unser Plan ist komplett aufgegangen. Da muss ich meiner Mannschaft schon ein riesiges Kompliment aussprechen, weil sie das Spiel sehr diszipliniert abgearbeitet hat. Der Sieg ist vielleicht ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber alles in allem waren wir am heutigen Tag die klar bessere Mannschaft. Wir nehmen die 3 Punkte gerne mit wissen aber gleichzeitig dass zum Ligaerhalt noch einiges nötig ist. Wir haben mittlerweile einen guten und ausgeglichenen Kader, dies hat man auch bei den Einwechsungen gesehen! Wir haben da wirklich so gut wie keinen Qualitätsverlust. Wie gesagt ein verdienter Sieg, jetzt geht der Blick wieder nach vorne auf die nächsten Aufgaben, diese sind schwer genug. Auch da müssen wir wieder 100 % geben um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen."

Fabian Singer (Trainer des TSV Trillfingen): "4:0 ist in Summe deutlich zu hoch, die Tore kamen teilweise aus dem nichts, dazu zwei Elfmeter und ein Eigentor - nichts desto trotz war es am Ende dann schon verdient. Unser Keeper hat kurz nach dem 0:1, eine eins gegen eins Situation sehr gut entschärft. Wir hatten kaum nennenswerte Torchancen, gegen einen tiefen 5er-Block, Gruol stand tief, hat gut verteidigt und hat sich auf das Umschaltspiel fokussiert.

Sehr bitter war dass direkt nach der Halbzeit das 0:2 fiel, so stand Gruol noch tiefer und es wurde für uns noch schwerer. Es war ein sehr ereignisarmes Spiel, kaum Torchancen, keine hitzigen Zweikämpfe wie man es im Vorfeld von einem solchen Derby erwartet hatte, wenig Fouls, teilweise war es ein Sommerkick.."

---