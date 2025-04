FuPa-Spiel der Woche: "Seitdem haben sie es echt gut gemacht"

Am 21. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, kommt es zum Spitzenspiel zwischen dem TSV Weilimdorf und dem GSV Maichingen. Während der Tabellenführer seinen Vorsprung behaupten will, geht es für die Gäste um Stabilität im Tabellenmittelfeld. Im Tabellenkeller hofft der SV Rohrau weiter auf den ersten Saisonsieg, muss dabei aber gegen den starken Aufsteiger TSV Bernhausen bestehen. Das FuPa-Spiel der Woche steigt in Neuhausen, wo der heimische FV gegen Ehningen auf wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel hofft.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh TSV Ehningen TSV Ehningen 15:00 PUSH

Der FV Spfr Neuhausen hat bislang eine solide Saison gespielt und möchte im Heimspiel gegen Ehningen die Serie ausbauen. Nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Waldhausen steht Ehningen unter Zugzwang, um nicht den Anschluss an die Spitzenteams zu verlieren. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – ein wegweisendes Duell für die obere Tabellenhälfte. Stimme von Ugur Yilmaz (Trainer des FV Spfr. Neuhausen): "Mit dem TSV Ehiningen treffen wir am Sonntag auf einen guten Gegner. Ehningen hat ein gutes Team mit viel Qualität. Es wird ein schweres Spiel indem wir wieder über unsere Leistungsgrenzen gehen müssen um auch dieses Spiel erfolgreich zu absolvieren. Ich gehe von einem sehr intensiven und kampfbetontem Spiel aus. Wir bereiten uns gut auf das Spiel vor mit dem Ziel auch im dreizehnten Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben." Stimme von Johannes Pfeiffer (Trainer des TSV Ehningen): "Neuhausen hat jetzt seit einigen Spielen nicht verloren. Das letzte Spiel, was sie in der Landesliga verloren haben, war gegen uns. Seitdem haben sie es echt gut gemacht, haben zwar schon auch oft unentschieden gespielt, aber es spricht dafür, dass sie es echt gut gemacht haben als Aufsteiger. Ich denke, dass sie uns über den ganzen Platz wieder 1 zu 1 manndecken werden. Das ist so ein Ding bei uns in der Liga, das machen viele Mannschaften und Neuhausen auch. Deswegen erwarte ich ein sehr kampfbetontes Spiel auf dem Rasen, der wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut sein wird. Die Erwartung ist, dass es wieder ein Kampfspiel wird, in dem es auf Kleinigkeiten ankommen wird. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld, ein sehr enges Spiel und wir hoffen natürlich, dass wir es auf unsere Seite ziehen können. Auch wenn es aktuell personell bei uns jetzt nicht ganz so optimal aussieht von der Anzahl her. Aber wir fahren hin und wollen nach den zwei Niederlagen jetzt wieder drei Punkte mitnehmen und das Spiel gewinnen." Redaktionstipp Neuhausen springt nach einem umkämpften 3:2-Heimsieg vor Ehningen. ---

Sa., 05.04.2025, 15:30 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten SG Bettringen Bettringen 15:30 PUSH

Nach der deutlichen 2:7-Niederlage in Böblingen ist für den TSGV Waldstetten Wiedergutmachung angesagt. Mit derzeit 27 Punkten steht das Team im gesicherten Mittelfeld, möchte sich aber nach oben orientieren. Die SG Bettringen kassierte zuletzt eine bittere 1:2-Niederlage gegen den TV Darmsheim und steht mit 18 Punkten unter Druck, um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld nicht zu verlieren. ---

Der Tabellenzweite SV Waldhausen setzte mit dem 1:0-Erfolg in Ehningen ein Ausrufezeichen und kann sich mit einem weiteren Sieg gegen die formstarken Böblinger weiter vom Verfolgerfeld absetzen. Die Gäste reisen mit Rückenwind an, nach dem klaren 7:2-Sieg gegen Waldstetten. Böblingen rangiert mit 27 Punkten im breiten Mittelfeld und könnte mit einem weiteren Erfolg in die Top fünf vorrücken. ---

Nach der 1:4-Niederlage beim MTV Stuttgart will der SC Geislingen zu Hause wieder punkten. Die Mannschaft hat 28 Zähler auf dem Konto und rangiert damit im Mittelfeld. Der TSV Bad Boll gewann zuletzt mit 2:0 gegen Rohrau und strebt den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt an. ---

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau TSV Bernhausen TSV Bernhsn 15:00 PUSH

Noch ohne Sieg steht der SV Rohrau abgeschlagen am Tabellenende, hat aber zuletzt beim 0:2 in Bad Boll zumindest defensiv Stabilität bewiesen. Gegen Bernhausen, das sich mit 31 Punkten im oberen Mittelfeld festgesetzt hat, wartet allerdings ein formstarker Gegner. Die Gäste reisen nach dem respektablen 2:4 gegen Spitzenreiter Weilimdorf an und wollen diesmal wieder punkten. ---

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr TSV Weilimdorf Weilimdorf GSV Maichingen Maichingen 15:30 PUSH

Der Tabellenführer TSV Weilimdorf bleibt das Maß der Dinge in der Liga. Der 4:2-Sieg in Bernhausen untermauerte einmal mehr die Offensivstärke des Teams. Der GSV Maichingen hingegen gewann zuletzt deutlich mit 4:0 gegen Sindelfingen und will sich beim Spitzenreiter nicht kampflos geschlagen geben. Mit einem Sieg könnte Maichingen sogar ins obere Drittel vorrücken. ---

So., 06.04.2025, 15:30 Uhr MTV Stuttgart MTV Stgt TV Darmsheim TV Darmsheim 15:30 PUSH

Der MTV Stuttgart steht nach dem klaren 4:1 gegen Geislingen stabil auf Rang drei und will diesen mit einem Pflichtsieg gegen das Schlusslicht Darmsheim festigen. Die Gäste aus dem Böblinger Stadtteil holten zuletzt beim 2:1 in Bettringen erst den zweiten Saisonsieg, reisen jedoch als klarer Außenseiter nach Stuttgart. Die Rollenverteilung ist klar – alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.