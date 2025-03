FuPa-Spiel der Woche: Schwenningen gewinnt gegen Waldmössingen

In einem umkämpften Spiel setzte sich die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst knapp mit 3:2 gegen den SV Waldmössingen durch. Kevin Ritter (16.) brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung, doch Dominik Klaus (19.) glich aus. Nach der Pause trafen wiederum Kevin Ritter (53.) zur erneuten Führung für Schweninngen, Raphael Hauser (55.) zum 2:2 ausgleichen konnte. David Bücheler (87.) sicherte mit seinem Treffer den Heimsieg für die Heimelf.

Das sagen die Trainer:

Marc Miller (Trainer der SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst): "Es war das erwartet umkämpfte Spiel. Beide Mannschaften haben sehr viel mit langen Bällen agiert und es ergaben sich daraus viele Zweikämpfe und wenig Torchancen. Wir konnten zwei Mal in Führung gehen, durch einen Elfmeter und einen Fernschuss mussten aber jeweils kurz danach den Ausgleich durch zwei Standardsituationen hinnehmen.

Kurz vor Schluss konnten wir dann zum dritten Mal in Führung gehen, was gleichbedeutend mit dem Siegtreffer war. Für uns war es ein enorm wichtiger Sieg, den wir erzwungen und vor allem erkämpft haben. Daher großes Kompliment an meine Mannschaft die enorm viel gearbeitet hat und sehr viel Leidenschaft und Wille an den Tag gelegt hat, um die drei Punkte bei uns daheim zu behalten."

Martin Thiemo (Trainer des SV Waldmössingen): "Es ist natürlich maximal unglücklich, wenn du zwei Minuten vor Schluss durch einen Konter und vermeintlichem Abseits, die Niederlage da noch einstecken muss. Wir hatten eigentlich über 90 Minuten hinweg immer optische Vorteile. Auch meiner Meinung nach waren wir mehr gewillt, das Spiel auch zu machen auf ganz schwierigem Untergrund. Sicher hat man sich immer mal wieder beholfen mit einem langen Ball zwischendurch, wir wussten aber das da Schwenningen das Gut in der Höhe weg verteidigen kann. Deswegen haben wir schon immer versucht Lösungen zu finden, hatten auch unsere Momente in der Box und um die Box herum, auch unsere Torchancen. Dennis Kimmich hat gute Torchancen gehabt, Dominik Klaus hat gute Torchancen gehabt, damit man dann einfach mal hätte in Führung gehen können, das hätte uns sehr geholfen an dem Tag.

Ich sage mal Schiri hat meiner Meinung nach auch nicht den besten Tag erwischt, weil er beim Stand von 2:2 uns einen klaren Handelfmeter nicht gibt. Aber es ist müßig, sich darüber zu unterhalten. Von daher ist es eigentlich sehr unglücklich, dass wir da nicht mindestens einen Punkt mitgenommen haben, weil das das hätte man schon verdient. In dem Fall bleibt mir nur meine Glückwünsche an Schwenningen auszusprechen, die haben wacker gekämpft. Für uns geht es jetzt weiter gegen Trossingen und müssen da halt schauen, dass wir da überraschen können. "