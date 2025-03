FuPa-Spiel der Woche: "Müssen körperliche Härte des Spiels annehmen"

Das FuPa-Spiel der Woche steigt zwischen Guben (7., 30 Punkte) und Hohenleipisch (6., 31 Punkte). Guben verlor zuletzt mit 3:5 in Wernsdorf, Hohenleipisch unterlag dem Tabellenführer Miersdorf/Zeuthen mit 2:4. Im Hinspiel setzte sich Hohenleipisch mit 4:2 durch, nachdem es lange eine enge Partie war.

Peter Kühn (Sportlicher Leiter des 1. FC Guben): "Am kommenden Samstag erwartet uns ein intensives und hart umkämpftes Spiel gegen den VfB Hohenleipisch. Hohenleipisch spielt bislang eine starke Saison und steht in der Tabelle vor uns. Das Hinspiel auswärts mussten wir unglücklich hinnehmen – vor allem aufgrund von drei gegen uns verhängten Elfmetern. Unser Ziel ist es, auf heimischem Rasen mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung zu überzeugen. Wir müssen die körperliche Härte des Spiels annehmen, gleichzeitig aber clever agieren und unnötige Fouls vermeiden. Gerade in einer Partie mit direkter Tabellennachbarschaft können Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen.

Die Trainingswoche verlief planmäßig, und wir konnten die Einheiten wie gewohnt absolvieren. Leider müssen wir jedoch ein bis zwei verletzungsbedingte Ausfälle sowie eine Gelb-Rot-Sperre verkraften. Das schränkt unsere Kaderbreite etwas ein, doch wir haben genug Qualität im Team, um diese Herausforderungen zu meistern. Mit der richtigen Einstellung und der Unterstützung unserer Fans wollen wir das Spiel für uns entscheiden. Ein Sieg würde uns nicht nur vorübergehend an Hohenleipisch vorbeibringen, sondern auch unsere Position im oberen Tabellendrittel festigen. Allerdings hat unser Gegner noch ein Nachholspiel, sodass der direkte Vergleich besonders wichtig ist. Wir freuen uns auf ein spannendes Duell und hoffen auf zahlreiche Zuschauer im Sportzentrum Kaltenborn. Wer Lust hat, kann sich das Spitzenspiel des 19. Spieltags live anschauen und uns von der Seitenlinie aus unterstützen."

Henrik Pohlenz (Trainer des VfB Hohenleipisch): "Wir erwarten ein intensives Spiel auf Augenhöhe, wie in der Hinrunde. Leider werden wir wohl personell wieder nicht aus dem Vollen schöpfen können, was uns das Leben gegen den körperlich robusten Gegner sicher nicht einfacher machen wird."

FuPa-Redaktionstipp: 3:2

