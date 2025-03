FuPa-Spiel der Woche: "Ich lege den Wert auf meine Mannschaft"

Der Tabellenführer TSV Weilimdorf geht als Favorit in das Topspiel gegen den VfL Sindelfingen, welches gleichzeitig auch das FuPa-Spiel der Woche ist. Während Weilimdorf mit einem souveränen 6:1-Sieg gegen Bad Boll die Tabellenführung festigte, musste sich Sindelfingen mit einem 1:1 gegen Neuhausen begnügen. Für Sindelfingen zählt jeder Punkt, um sich weiter in den oberen Rängen zu halten.

Stimme von Manuel Fischer (Trainer des TSV Weilimdorf): "Sindelfingen ist eine sehr spielstarke Mannschaft mit guten Einzelspielern. Ich lege den Wert auf meine Mannschaft und beschäftige mich mit unseren Themen. Wir für uns können mit viel Vertrauen in unsere eigenen Stärken in das nächste Spiel gehen und werden alles dafür tun die nächsten 3 Punkte zu Hause zu holen."

Stimme von Thomas Dietsche (Sportlicher Leiter des VfL Sindelfingen): "Weilimdorf ist eine disziplinierte, taktisch gut organisierte Mannschaft mit einem sichtbaren Plan. Insbesondere das Umschaltspiel nach Ballgewinn ist herausragend. Ich erwarte ein Spiel zweier spielfreudiger offensiv ausgerichteter Mannschaften, die ja auch die meisten Tore der Liga erzielt haben. Es gilt vor allem Fehler und leichte Ballverluste zu vermeiden - das wird von Weilimdorf eiskalt bestraft. Das ist die Erfahrung aus dem 2:5 im Hinspiel."

Redaktionstipp: 3:2-Erfolg des TSV Weilimdorf.

---

SC Geislingen trifft zu Hause auf die SG Bettringen und möchte nach dem 2:0-Erfolg gegen Böblingen nachlegen. Bettringen kommt mit dem 2:2 gegen Schlusslicht SV Rohrau im Rücken und will sich im Kampf um den Klassenerhalt Luft verschaffen. Ein Sieg wäre für beide Teams richtungsweisend.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

TV Darmsheim hat nach der 2:9-Klatsche gegen den TSV Ehningen einiges wiedergutzumachen. Gegen den SV Böblingen, der zuletzt mit 0:2 gegen den SC Geislingen unterlag, wird es dennoch ein schweres Unterfangen. Böblingen will die Niederlage aus der Vorwoche schnell vergessen machen und braucht dringend Punkte, um sich aus der unteren Tabellenhälfte zu befreien.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

TSV Ehningen geht nach dem 9:2-Kantersieg gegen TV Darmsheim mit breiter Brust in das Auswärtsspiel bei TSGV Waldstetten. Die Gastgeber verloren zuletzt knapp gegen GSV Maichingen und wollen den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht verlieren. Beide Teams verfügen über eine gefährliche Offensive, sodass ein torreiches Spiel zu erwarten ist.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

FV Spfr Neuhausen empfängt GSV Maichingen, das am vergangenen Spieltag überraschend mit 3:2 gegen SV Waldhausen gewann. Neuhausen erkämpfte sich ein 1:1 gegen Sindelfingen und will sich mit einem Sieg im oberen Mittelfeld festsetzen. Die Gäste sind nach dem jüngsten Erfolg motiviert, erneut für eine Überraschung zu sorgen.

So., 23.03.2025, 15:00 Uhr

So., 23.03.2025, 15:30 Uhr

Der TSV Bernhausen geht nach dem 6:0-Erfolg gegen MTV Stuttgart mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen den TSV Bad Boll. Bad Boll kassierte am letzten Spieltag eine deutliche 1:6-Pleite gegen den Tabellenführer und steht unter Zugzwang. Bernhausen könnte mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzenplätze halten.