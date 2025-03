FuPa-Spiel der Woche: "Ich erwarte ein deutlich engeres Spiel"

Am 20. Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2, kommt es an der Tabellenspitze zum direkten Duell zwischen dem Spitzenreiter TSV Weilimdorf und Verfolger TSV Bernhausen. Dahinter liefern sich gleich mehrere Teams ein enges Rennen um die besten Plätze im Verfolgerfeld. Auch im Tabellenkeller stehen richtungsweisende Partien an.

Bettringen verlor deutlich mit 0:3 in Geislingen und braucht dringend Zählbares, um sich von den Abstiegsrängen fernzuhalten. Darmsheim steht mit nur vier Punkten auf dem vorletzten Platz und bleibt ein Sorgenkind der Liga. Die SGB geht dennoch als Favorit ins FuPa-Spiel der Woche.

Stimme von Trainer Robert Bäumel (SG Bettringen): "Ich erwarte ein deutlich engeres Spiel als in der Hinrunde. Dies vorallem deshalb, da wir im Hinspiel extrem effizient waren und Darmsheim auch etwas Spielpech hatte. Es wird sicherlich ein intensives Spiel, in welchem auch gewisse Unwägbarkeiten wie zum Beispiel die Platzverhältnisse eine Rolle spielen könnten. Das Team, das bereit ist alles zu investieren wird am Ende die Nase vorne haben. Wir wissen um unsere Heimstärke, werden uns aber sicherlich nicht darauf ausruhen können. Wie jeder Gegner in der Landesliga wird uns auch Darmsheim alles abverlangen. Rufen wir unser Potential über weite Strecken des Spiels ab, dann wird es schwer für Darmsheim Punkte einzufahren."

Stimme von Trainer Daniel Knoll (TV Darmsheim): "Ich erwarte ein Spiel, wo für beide, aber wahrscheinlich bei Betringen es um deutlich mehr geht. Also Betringen hat irgendwo eine Chance auch, das Gap größer machen zu lassen. Das wollen wir natürlich mit allen Mitteln verhindern. Ich erwarte ein Spiel, wo extrem kämpferisch wird, wo extrem viel gefightet wird, wo es auf die Grundtugenden ankommt. Ich behaupte, wer am Sonntag mehr Zweikämpfe gewinnt, wird auch das Spiel entsprechend gewinnen. Wir haben da vom Hinspiel auch nochmal für uns schon ein bisschen auch wieder was gut zu machen. Wir haben jetzt am letzten Wochenende wieder den richtigen Schritt gemacht, aus einer grundsoliden Defensive zu kommen und einfach sauber gegen dem Ball zu arbeiten, aber dann auch mutig mit Ball zu sein. Und so erwarte ich das Spiel. Betringen natürlich irgendwo. Eine Mannschaft, wo wir jetzt noch nicht so oft gegeneinander gespielt haben. Einmal am Hinspiel und sonst einige Infos eingeholt. Ich möchte da jetzt gar nicht zu arg drauf eingehen. Wir haben einen Matchplan, wie wir ihn dann auch umsetzen werden. Ob es klappt und wie es klappt, werden wir gerne am Sonntag nach dem Spiel besprechen können.“

Redaktionstipp: 3:0 für die SG Bettringen.

Böblingen setzte sich zuletzt knapp beim Schlusslicht TV Darmsheim durch und konnte einen wichtigen Auswärtssieg feiern. Waldstetten überzeugte mit einem 3:1-Erfolg gegen Ehningen und steht stabil im Tabellenmittelfeld.

MTV Stuttgart gewann knapp beim Schlusslicht in Rohrau und hält mit 31 Punkten Anschluss an die Spitzengruppe. Geislingen meldete sich mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Bettringen zurück und will nun auch auswärts nachlegen.

Bad Boll unterlag zuletzt in Bernhausen deutlich mit 0:3 und muss den Blick weiterhin nach unten richten. Rohrau verlor auch gegen Stuttgart und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Maichingen musste sich in Neuhausen knapp geschlagen geben und steht mit 25 Punkten im unteren Mittelfeld. Sindelfingen lieferte dem Tabellenführer Weilimdorf einen offenen Schlagabtausch, verlor aber mit 2:3.

Ehningen kassierte eine Niederlage in Waldstetten, hat aber mit einem Heimsieg die Möglichkeit, sich in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten. Waldhausen hatte am letzten Wochenende spielfrei und reist mit frischen Kräften zum Auswärtsspiel.

Bernhausen ist nach dem überzeugenden 3:0 über Bad Boll punktgleich mit mehreren Teams im Verfolgerfeld. Tabellenführer Weilimdorf behauptete sich zuletzt knapp gegen Sindelfingen und möchte mit einem weiteren Sieg seine Spitzenposition untermauern.