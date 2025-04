FuPa-Spiel der Woche: "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft"

Das sagen die Trainer:

Paul Ratke (Trainer des SV Bubsheim): "Heute war es ähnlich wie die letzten Spiele. Wir haben Torchancen und machen das Tor nicht und ein individueller Fehler hat beinahe das 0:1 zufolge gehabt. Wir waren fast das komplette Spiel über wachsam und haben wenig zugelassen. Das Ergebnis geht meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung. Wahrscheinlich haben uns nicht viele heute ein Erfolg zugetraut. Wir haben uns heute für den Aufwand den wir die letzten Wochen betreiben belohnt. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Ich hoffe das reicht dir."

Felix Schaplewski (Trainer der SGM Deißlingen/Laufen): "Bubsheim hat verdient gewonnen. Sie waren einfach bissiger und zielstrebiger. Wir haben es nicht geschafft, die nötige Konzentration und die Spannung aufzubauen, wie die Woche davor, um das Spiel erfolgreich zu gestalten. Die vorzeigen Meisterschaft, welche wir am Donnerstag nach dem Training feiern konnten, hat uns die Spannung gekostet. Wäre es noch um die Meisterschaft gegangen, bin ich mir sicher, dass es ein völlig anderes Spiel geworden wäre. Das wissen unsere Spieler auch. Das müssen wir den Jungs auch zugestehen nach den Topleistung die ganzen Spiele davor, dass so was passiert ist. Jetzt heißt aber nach vorne schauen und wieder hochfahren, um für die Aufstiegsspiele dazu sein."



---



Der TSV Benzingen setzte sich etwas überraschend gegen den Aufstiegsaspiranten SV Dotternhausen mit 3:2 durch. Früh brachte Julian Oberle die Gäste in der 4. Minute in Führung, doch Steven Steinmaier glich in der 18. Minute für Benzingen aus. Nach dem erneuten Führungstreffer durch Julian Oberle (23.) drehte Leon-Luca Westhauser die Partie mit seinen Treffern in der 50. und 65. Minute. Benzingen klettert damit auf 22 Punkte, Dotternhausen bleibt auf Rang drei hängen.

---



Ein offener Schlagabtausch endete mit einem 3:3-Unentschieden. Die frühe Führung für Waldmössingen resultierte aus einem Eigentor von Pascal Marano (4.), doch Rafael Ferraz glich in der 17. Minute aus. Dominik Klaus brachte die Gäste in der 28. Minute erneut nach vorne, ehe Fabian Eger per Foulelfmeter in der 45. Minute und Pascal Marano (47.) die Partie für Weildorf drehten. Oliver Hoffkamp rettete Waldmössingen in der 79. Minute noch einen Punkt.

---



Der SV Winzeln untermauerte seine Ambitionen auf die Relegation mit einem 4:2-Sieg. Innerhalb von nur acht Minuten trafen Adrian Heim (29.), Simon Gaus (33.) und Florin Albu (37.) für die Gäste zur scheinbar beruhigenden Führung. Hanjo Merz (48.) und Marco Mauz (58.) brachten die SGM noch einmal heran, bevor Niklas Sohmer in der Nachspielzeit (90.+4) alles klarmachte.

---



Ein wahres Offensivspektakel bot die Spvgg 06 Trossingen und zerlegte den SV Heiligenzimmern mit 8:0. Aykut Tütüneken eröffnete den Torreigen (22.), Elias Alexi legte einen Doppelpack nach (35., 45.+1). Nach der Pause erhöhten Ali Abdirazak (58.), erneut Tütüneken (63., 71.), Alexi (69.) und Mark Stegmann (90.+1) auf den historischen Endstand.

---



Die SGM Bösingen II/Beffendorf II baute durch einen knappen 3:2-Erfolg ihr Punktekonto auf 39 aus. Die Tore fielen früh: Benedikt Mei traf in der 21. und 30. Minute, dazwischen erhöhte Benedikt Bantle (25.). Linus Jüllig verkürzte für Suebia Rottweil in der 32. Minute, ehe Fabio Wagner (86.) noch einmal für Spannung sorgte.

---



Die Spvgg Bochingen feierten einen überraschenden 2:0-Sieg gegen den Tabellenfünften FC Grosselfingen. Beide Treffer erzielte Stefan Schatz binnen fünf Minuten (62., 67.). Bochingen steht mit nun 18 Punkten weiterhin auf dem vorletzten Platz.

---



Der VfL Mühlheim marschiert weiter unaufhaltsam und überrollte den FC Pfeffingen mit 7:0. Sören Lurz (22.), Niklas Oertel per Foulelfmeter (24.) und Jonas Kirchner (30.) stellten früh die Weichen. Max Anders (40.), erneut Kirchner (72.), Andreas Leibinger (88.) und Bastian Bauer (90.) machten das Schützenfest perfekt.









Staffel 2



Der TSV Trillfingen ließ beim 3:1-Heimsieg gegen Bitz nichts anbrennen. David Kleinfeld (33.) und Rico Wentsch (44.) sorgten für die komfortable Halbzeitführung. Nach einem Eigentor von Fabian Wütz (70.) stellte Fabian Singer nur eine Minute später (71.) den alten Abstand wieder her.

---







Torlos, aber nicht ereignislos endete das Duell zwischen dem SV Rangendingen und der SGM Gruol/Erlaheim. Felix Dormeyer sah in der 14. Minute Gelb-Rot für die Gäste. Beide Teams vergaben jeweils einen Foulelfmeter kurz vor der Pause: Fabio Müller und Björn Straub scheiterten jeweils am gegnerischen Torwart.

---



Ein Torfestival der besonderen Art sahen die Zuschauer in Schwenningen. Trotz Treffern von Awid Moheb-Ali (27.), Mirac Gümüscay (68.) und Ömür Baydar (89.) unterlag der Tabellenletzte FSV Schwenningen dem FC Hardt mit 3:11. Für Hardt trafen Luca Calvagna (20., 47., 74.), Robin Bösinger (24.), Max Bernhardt (54.), Robin Schmidt (56. Eigentor), Hussein Abboud (57. Eigentor), Nico Haberstroh (63.), Lukas Müller (72.), Haki Hysenaj (84. Eigentor) und Thomas Schondelmaier (90.+2.).

---



Der SV Wurmlingen überrollte die SG Schramberg/SV Sulgen eindrucksvoll mit 7:1. Noah Viani (3., 30.), Tom Schmid (9.), Maximilian Pauli (41.), Maximilian Mayer (53.) sowie Maurizio Colucci (77., 83.) trafen für die Hausherren. Rico Reisert gelang in der 67. Minute lediglich der Ehrentreffer.

---



Wichtige Punkte im Kampf um den Relegationsplatz sicherte sich der FV 08 Rottweil beim 3:1 gegen den FV Bisingen. Simon Kläger brachte Rottweil in der 26. Minute in Führung, Christian Braun erhöhte noch vor der Pause (28.) und traf kurz nach Wiederanpfiff erneut (46.). Giuseppe Favara gelang in der 84. Minute der Ehrentreffer für Bisingen

---



Die SGM Nusplingen/Obernheim musste sich beim Vorletzten SV Grün-Weiß Stetten mit einem 1:1 begnügen. Marco Rebholz brachte Stetten in der 22. Minute in Führung, ehe Christoph Hager in der 75. Minute den Ausgleich erzielte. Für Stetten war es der vierte Punkt der Saison.





Staffel 1