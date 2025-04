FuPa-Spiel der Woche: Heiningen will Eislingen im Titelkampf stören

Der 22. Spieltag der Bezirksliga Neckar/Fils verspricht Spannung pur – an allen Enden der Tabelle. Während sich mit Heiningen und Eislingen im FuPa-Spiel der Woche zwei Schwergewichte im direkten Duell gegenüberstehen und Spitzenreiter Köngen in Donzdorf bestehen muss, kämpfen gleich mehrere Teams ums Überleben in der Liga. In den Mittelfeldduellen geht es um mehr als Punkte – es geht um Perspektive.