FuPa-Spiel der Woche: "Hart erkämpfter, aber auch ein verdienter Sieg"

Gaildorf setzte sich im FuPa-Spiel der Woche mit 4:2 bei den Sportfreunden DJK Bühlerzell durch. Serkan Uygun brachte die Gäste mit einem Doppelpack (16., 38.) auf Kurs, Philipp Kees (66.) und Uygun per Foulelfmeter (75.) bauten die Führung aus. Bühlerzell kämpfte sich durch Philipp Krupp (36., 85.) heran, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Dabei spielte Bühlerzell nach einer gelb-roten Karte für Maximilian Fischer in Unterzahl.

---

Stimme von Rolf Funk (Sportfreunde DJK Bühlerzell): "Glückwunsch an die Gaildorfer zum Sieg! Gaildorf hat auf unsere Fehler gelauert und die Chancen dann konsequent genutzt. Von daher geht der Sieg in Ordnung."

Stimme von Philipp Kees (TSV Gaildorf): "Es war das erwartet schwere Spiel gegen Bühlerzell. Das Spiel war von Beginn an sehr hitzig und wir haben es uns nach dem 1:0 selbst schwer gemacht, weil wir beim 1:1 ein Geschenk an Bühlerzell verteilt haben. Serkan Uygun hatte heute aber mal wieder einen Sahnetag und hat quasi im direkten Gegenzug wieder für die Führung gesorgt. Die gelb-rote Karte gegen Maximilian Fischer hat uns dann in der 2. Halbzeit natürlich auch in die Karten gespielt und wir konnten das Ergebnis hinten raus dann mit den Toren zum 3:1 und 4:1 etwas deutlicher gestalten. Die letzten 10 Minuten mit dem Gegentor zum 2:4 und einer weiteren Großchance, die Paul Dreiling super pariert, dürfen uns aber mit einem Mann mehr nicht passieren. Alles in allem ein hart erkämpfter, aber auch ein verdienter Sieg."

FuPa-Redaktionstipp: 4:2 für Gaildorf.

----

Steinach-Reichenbach überraschte mit einem 1:0-Erfolg gegen Obersontheim. Niklas Wanek erzielte das Tor des Tages in der 28. Minute. Die Gäste drängten nach der Pause auf den Ausgleich, fanden aber kein Durchkommen. ---

Rudersberg feierte einen Last-Minute-Sieg gegen Fellbach II. Marcel Roser (38.) und Sven Höfer (43.) brachten die Gastgeber in Führung, bevor Sirin Emre Durmus per Doppelpack (69., 73. Foulelfmeter) ausglich. In der Schlussminute sorgte Fabian Keinath (90.) für den umjubelten Siegtreffer. ---

Untermünkheim gewann knapp mit 1:0 in Sulzbach-Laufen. Samuel Weidner erzielte in der 42. Minute das einzige Tor der Partie. Die Hausherren fanden offensiv keine Mittel gegen die stabile Gästeabwehr. ---

Oppenweiler-Strümpfelbach zeigte eine starke Leistung und gewann klar mit 5:1 in Welzheim. Even Stoppel (6.), Moussa Stoppel (18., 39.), Luca Krämer (31.) und Louis Piscopo (67.) trafen für die Gäste. Patrick Wenzel (55.) erzielte den einzigen Treffer für Welzheim. ---

Nellmersbach verteidigte seine Spitzenposition mit einem knappen 2:1-Sieg in Allmersbach. Luis Theilacker (6.) brachte die Gäste in Führung, doch Levin Bareis glich schnell aus (14.). In der Nachspielzeit sorgte Sascha Schmalz (90.+1) für den umjubelten Siegtreffer. ---

Matzenbach und Bühlertann trennten sich in einer turbulenten Schlussphase 2:2. Patrik Kubicza (48.) brachte Matzenbach in Führung, doch Jason Orzol (73.) glich aus. Michael Kranz (90.+4) erzielte das vermeintliche Siegtor für Matzenbach, doch Tim Otterbach (90.+9) sicherte Bühlertann in der letzten Aktion noch einen Punkt. ---

Schorndorf ließ Schmiden keine Chance und gewann deutlich mit 6:1. Gianluca Tosto (4.), Niklas Rössler (27.), Sokol Kacani (33., 45.), Matthias Morys (35.) und Konstantinos Petridis (84.) trafen für den Gastgeber. Pasquale Siena (54.) erzielte den Ehrentreffer für Schmiden. ---