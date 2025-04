FuPa-Spiel der Woche: "Haben auch in der Höhe verdient gewonnen"

Patrick Bach (Trainer des TSV Benzingen): "Wir haben eigentlich die ersten 20 Minuten in Weildorf tatsächlich verschlafen, ein Stück weit und kriegen dann durch einen langen Ball eigentlich ein Gegentor, das wir davor nicht verhindert kriegen. Hinten sind wir nicht gut gestanden, keine gute Staffelung gehabt und dann laufen sie zu zweit auf mich zu und Ferraz legt dann quer auf den Hellstern und der muss nur einschieben. Dann haben wir umgestellt vom System her, von 4-3-3 auf 4-4-2, dann war es deutlich besser. Muss man ehrlich sagen war viel besser und kriegen dann erneut durch einen langen Ball, weil wieder ein Verteidiger unten durchgeht, eine eins gegen eins Situation, den macht der Stürmer auch eiskalt. Das dritte Gegentor kriegen wir wieder nach einem langen Ball, wieder geht der Verteidiger unten durch und wieder gibt es eins gegen eins Situation, also prinzipiell drei mal in der ersten Halbzeit dasselbe Gegentor bekommen. Wenn wir einfach vorne nicht in die Pressingsituation gekommen sind so wie wir es wollten und dann hinten einfach auch ein Stück weit aufgrund vom Gegenwind die Bälle dann nicht gut verteidigt haben. Dann gehst du mit 3:0 in die Halbzeit und dann haben wir uns in der Halbzeit vorgenommen, dass wir ein schnelles Anschlusstor machen wollen. Aus dem schnellen Anschlusstor ist ein ganz schnelles 4:0 geworden, ich glaub nach knapp 5-6 Minuten in der zweiten Halbzeit und dann war das Thema erledigt. Unser Problem ist gerade im Moment einfach, dass wir nach vorne zu wenig Bälle fest machen können, dass wir zu wenig klare Torchancen rausspielen können. Das ist eigentlich so unser größtes Problem, da hapert es gerade irgendwie an alle Ecken und Enden. Möchte es aber nicht nur an unserer Offensivabteilung festmachen, teilweise spielen wir auch Bälle hinaus, wo man sagen muss Okay mit dem mit dem Balkan kein Mensch was anfangen. Aber nichtsdestotrotz werden wir weitermachen, wir werden weiter arbeiten. Wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir in die Köpfe von den Jungs kommen. Weil man merkt da schon, dass eine brutale Verunsicherung da ist, beziehungsweise absolut kein Selbstvertrauen und das ist jetzt unsere Aufgabe. Die Jungs wieder aufzurichten, das ist unsere Aufgabe den Jungs wieder Mut zu zusprechen, dass wir nächste Woche in Waldmössingen vielleicht auch mal durch einen Lucky Punch oder einfach nur durch Matchglück das Spiel gewinnen und dann sieht die Welt nicht viel besser aus, aber es fühlt sich alles wieder anders an. Die Jungs sind fleißig, sind engagiert im Training, also da kann ich ihnen gar nichts absprechen. Bloß im Moment kriegen wir einfach nicht das auf den Platz, was wir wollen, was wir können. Das Schlimmste ist für mich an der ganzen Geschichte wie ich sehe, dass die Jungs selber anfangen zu zweifeln an sich selber. Wenn man so mit ihnen redet, dann kommt immer irgendwie die Aussage: Ich weiß gar nicht was los ist und es funktioniert einfach nichts. Das ist für mich dann wirklich das Schlimmste. Wir schauen, dass wir wieder erst mal Spaß reinbringen in die Mannschaft, dass mir den Kopf freibekommen von der Mannschaft und dann geht es auch wieder in eine andere Richtung, da bin ich mir sicher. Klar, die Saison wird voll schwierig, da brauch auch nicht darüber reder. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Runde sauber über die Bühne kriegen und dann werden wir nächstes Jahr definitiv einen neuen Anlauf starten in eine neue Saison. "

