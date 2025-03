FuPa-Spiel der Woche: "Es wird kein Fußball-Leckerbissen"

– Foto: Verein / FuPa-Grafik

Am 20. Spieltag der Landesliga Süd steht Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen vor einer anspruchsvollen Aufgabe in Ströbitz. Verfolger Victoria Seelow eröffnet den Spieltag bereits am morgigen Freitag in Wernsdorf. Während Hohenleipisch und Döbern im direkten Duell um die Spitzenränge kämpfen, rückt im FuPa-Spiel der Woche zwischen Pneumant Fürstenwalde und Peitz der Abstiegskampf in den Fokus.

Das FuPa-Spiel der Woche ist ein Kellerduell: Schlusslicht Pneumant (4 Punkte) trifft auf den Vorletzten Peitz (9 Punkte). Beide Teams verloren zuletzt – Pneumant mit 2:8 in Seelow, Peitz mit 1:3 in Lauchhammer. Im Hinspiel siegte Peitz mit 2:1, auch diesmal ist ein enges Spiel zu erwarten. Für beide Mannschaften geht es um mehr als nur drei Punkte. Sven Ballack (Trainer der SG Eintracht Peitz): "Es wird kein Fußball-Leckerbissen werden, wenn der Vorletzte gegen den Letzten spielt. Die Erwartungen sind natürlich hoch, da drei Punkte mitzunehmen und dort sich mal für die letzten Spiele auch zu belohnen. Viele Verletzte auch in der Hinrunde spiegeln die ganze Sache wieder, dass man vielleicht ein paar Pünktchen mehr hätte und dass es vielleicht unten noch spannender gewesen wäre. Im Hinspiel war es schon ein Spiel auf Spitz und Knopf. Ich erwarte, dass Fürstenwalde auf heimischem Boden natürlich alles raushaut und das es eine extrem schwere Aufgabe für uns wird. Die Chancen sind 50:50. Im Endeffekt wird auch der Glückliche an dem Tag gewinnen.

Von der Personallage her sieht es bei uns mit einigen Verletzten nicht anders aus wie sonst. Wir müssen das Beste daraus machen. Fürstenwalde wird es ähnlich so gehen. Und darum glaube ich, dass es ein enges Spiel wird, wo es um alles geht. Wo sich jemand wie wir, noch einen besseren Anschluss nach oben wiederherstellen kann. Und selbst wenn man gewinnt, sich natürlich einen Anschluss schaffen kann oder wieder ein bisschen Hoffnung schöpfen kann. Und deswegen erwarte ich da ein enges Spiel mit vielen guten und harten Zweikämpfen. Von daher hoffe ich aber, dass wir am Ende der glückliche Sieger sind und uns auch für unsere guten Leistungen der letzten Spiele belohnen." FuPa-Redaktionstipp: 3:3 ---

Nach dem 8:2-Heimsieg gegen Pneumant reist der Tabellenzweite Seelow (41 Punkte) zum Zehnten Wernsdorf (26 Punkte). Wernsdorf unterlag zuletzt 0:2 in Döbern und musste bereits in der 2. Minute eine Rote Karte hinnehmen. Seelow präsentierte sich in Torlaune, besonders Till Schubert überzeugte mit vier Treffern. Das Hinspiel gewann Seelow mit 4:3 nach turbulenter Schlussphase. Auch diesmal dürfen die Zuschauer ein intensives Duell erwarten. ---

Der FSV Union Fürstenwalde II (14., 13 Punkte) empfängt mit neuem Selbstbewusstsein Luckenwalde II (6., 32 Punkte). Durch den 2:1-Auswärtssieg in Krieschow hat Fürstenwalde den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederhergestellt. Luckenwalde setzte sich zuletzt mit 2:1 gegen Erkner durch. Im spektakulären Hinspiel gewann Fürstenwalde II mit 4:3. Ein erneuter Punktgewinn wäre für das Team von großer Bedeutung im Kampf gegen den Abstieg. ---

Krieschow (12., 24 Punkte) empfängt den Tabellendritten Lauchhammer (38 Punkte). Die Gastgeber wollen die 1:2-Heimniederlage gegen Fürstenwalde vergessen machen. Lauchhammer setzte sich zuletzt mit 3:1 gegen Peitz durch. Im Hinspiel behielt Lauchhammer knapp mit 2:1 die Oberhand. Ein erneuter Sieg würde den Aufsteiger im Aufstiegsrennen halten. ---

Wildau (9., 27 Punkte) trifft auf Guben (8., 31 Punkte) – ein Duell im Mittelfeld. Beide Teams trennten sich zuletzt mit Unentschieden: Wildau spielte 1:1 in Miersdorf, Guben kam gegen Hohenleipisch zu einem 2:2. Das Hinspiel endete torlos. Beide Mannschaften könnten mit einem Dreier den Blick wieder Richtung obere Tabellenhälfte richten. ---

Ströbitz (11., 24 Punkte) erwartet den Tabellenführer Miersdorf/Zeuthen (45 Punkte). Ströbitz sorgte mit dem 2:1-Sieg in Eisenhüttenstadt zuletzt für eine Überraschung. Miersdorf ließ beim 1:1 gegen Wildau Punkte liegen und spürt den Atem von Seelow im Nacken. Im Hinspiel lag Miersdorf mit 1:3 zurück, ehe eine furiose Schlussphase den 5:3-Sieg sicherte. Es dürfte erneut ein spannendes Spiel werden. ---

Erkner (13., 13 Punkte) empfängt Eisenhüttenstadt (7., 32 Punkte). Während Erkner zuletzt knapp mit 1:2 in Luckenwalde verlor, enttäuschte Eisenhüttenstadt mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Ströbitz. Das Hinspiel ging mit 2:0 an Eisenhüttenstadt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, aber Erkner wird zuhause auf Punkte hoffen. ---

