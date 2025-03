FuPa-Spiel der Woche: "Es wird es temporeiches Spiel"

Das FuPa-Spiel der Woche verspricht Brisanz: Nach der 0:3-Niederlage in Schönow will Glienicke (6. Platz, 31 Punkte) im Heimspiel gegen Bornim (10. Platz, 22 Punkte) zurück in die Spur. Die Gäste reisen mit breiter Brust an – zuletzt gab es ein deutliches 3:0 gegen Schwedt. Im Hinspiel unterlag Bornim knapp mit 0:1 durch einen Treffer von Matti-Maurice Herbst (27.). Glienicke hat gegen kompakte Gäste erneut Geduld gefragt.

Das sagen die Trainer:

Jamill Mavula (Trainer von Fortuna Glienicke): "Ich gehe davon aus, dass ich auf mehr Spieler zurückgreifen kann als noch in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass wir dementsprechend zum ersten Mal in der Rückrunde den Kader komplett für den Spieltag füllen können und dass wir dann an der Stelle nahezu aus dem Vollen schöpfen können. Es werden der eine oder andere fehlen im Vergleich zu letzter Woche oder zu den letzten Wochen. Dafür gibt es aber halt auch ein paar Rückkehrer und wir werden eine sehr gute Truppe am Wochenende haben. Davon bin ich überzeugt.

Bornim schätze ich als sehr, stark ein. Wir sind letztes Jahr gegen sie aus dem Pokal geflogen. Da waren sie noch eine Liga tiefer. Wir haben uns in der Hinrunde bei ihnen tatsächlich sehr schwer getan. Für mich ehrlich gesagt unerklärlich, wie sie zu Hause bisher einfach so wenige Punkte holen konnten - für ihre Erwartungen und für ihre Qualität. Sie haben einen sehr guten Kampf geboten und wir haben dort 1:0 gewonnen. Wir hatten unter anderem noch eine gelb-rote Kartebekommen. Wir mussten tatsächlich an unsere Grenzen gehen. Sie werden uns wieder alles abverlangen.

Wenn man halt Bornims Statistik anguckt, dann haben sie tatsächlich auswärts die meisten ihrer Punkte geholt und haben tatsächlich auch viele gute Gegner auswärts sehr lange geärgert. Ich gehe davon aus, dass wir eine schlagkräftige Truppe aus Bornim erwarten müssen. Eine Truppe, die die Wiedergutmachung zum Hinspiel haben möchte. Und wir werden da definitiv mehr Qualität an den Tag legen müssen, als letztes Wochenende gegen Schönow oder noch vor zwei Wochen gegen Templin. Ich bin da guter Dinge, dass wir ein gutes Spiel liefern werden. Und von Bornim erwarte ich genau das Gleiche. Es wird es temporeiches Spiel, ein körperliches Spiel, ein intensives Spiel. Und wir gehen das Spiel zu 100 Prozent auf Sieg an."

Maximilian Stöck (Trainer der SG Bornim): "Wir gehen eigentlich in jedes Spiel rein, mit dem Ziel drei Punkte zu holen. Es hat soch die gesamte Saison gezeigt, dass wir in der Lage sind, jeden Gegner zu schlagen. Was mich sehr positiv stimmt, sind unsere letzten beiden Auswärtsspiele. Das war einmal bei Buckow und einmal gegen Alt Ruppin - zwei super Spiele von uns, wo die Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt hat, wo wir auf mentaler und kämpferischer Ebene wirklich ebenbürtig waren und fußballerisch teilweise in vielen Situationen auch einen Ticken besser waren. Wir haben aber den entscheidenden Fehler gemacht, haben Kleinigkeiten zugelassen und klare Chancen nicht gemacht. Es ist bei uns ein Entwicklungsprozess. Unabhängig von den Ergebnissen stimmen aber Auftritt und Leistung mich jetzt fürs Spiel sehr positiv. Wichtig war auch der verdiente Heimsieg gegen Trebbin. Den Schwung wollen wir mitnehmen. Das klare Ziel ist ein Auswärtssieg.

Aus dem Hinspiel weiß ich, dass Fortuna eine ja ist eine gute Truppe ist. Im Hinspiel hatten wir klare Chancen, wir machten aber kein Tor. Wir kassierten zwei sehr unnötige Gegentore Nun müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Personell sind wir wir gut aufgestellt. Wir freuen uns auf das Spiel und erwarten da auch ein sehr umkämpftes Spiel. Es ist mir wichtig zu betonen, dass es mir als Trainer auch immer um ine Entwicklung geht. Da bin ich sehr gespannt, ob wir den kleinen Schritt weiter sind und in dem Auswärtsspiel und uns jetzt auch belohnen können. Aber vorher ist ganz viel harte Arbeit notwendig. Die Mannschaft ist bereit und heiß auf das Auswärtsspiel."

FuPa-Redaktionstipp: 2:0

