FuPa-Spiel der Woche: "Es wird ein enges und spannendes Spiel"

Am 19. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall steht vor allem das Duell zwischen dem TSV Schmiden und dem TSV Rudersberg im Mittelpunkt, das als FuPa-Spiel der Woche besonders im Fokus steht. Tabellenführer TSV Nellmersbach trifft auf den TSV Schornbach, während die SG Schorndorf in Untermünkheim gefordert ist. Am Tabellenende hofft der TSV Sulzbach-Laufen auf einen Befreiungsschlag bei der SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 19. Spieltags der Bezirksliga Rems/Murr/Hall.