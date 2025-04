FuPa-Spiel der Woche: "Ein hart erarbeiteter Sieg"

– Foto: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Der 21. Spieltag der Landesliga Süd bot wenig Überraschungen an der Spitze, aber umso mehr Spannung im Tabellenkeller. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen verteidigte mit einem ungefährdeten 3:0-Heimerfolg im FuPa-Spiel der Woche gegen FV Erkner 1920 die Tabellenführung. Verfolger SV Victoria Seelow blieb mit einem klaren 4:0 gegen VfB Hohenleipisch 1912 auf Tuchfühlung. Im Keller kassierte SG Eintracht Peitz trotz Aufholjagd eine bittere Heimniederlage gegen SV Frankonia Wernsdorf 1919.

Der Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen zeigte gegen den FV Erkner in der zweiten Hälfte seine Klasse. Dennis Paul (51., 63.) und Nick Ebert (83.) sorgten für den deutlichen Heimsieg. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen bleibt mit vier Punkten Vorsprung vor Seelow an der Spitze. Das sind die Stimmen zum Spiel:

Thorsten Beck (Trainer des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): "Das Spiel plätscherte zunächst ein wenig dahin. Wir waren nicht zielstrebig genug und es hat uns etwas an Tiefe im Spiel gefehlt. Der Gegner war zwar nicht besonders effektiv, aber hätte in dieser Phase durchaus in Führung gehen können. In der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr Einsatz gezeigt, und nach dem 1:0 haben wir uns mehr Sicherheit erarbeitet. Wir konnten das Spiel dadurch besser kontrollieren und am Ende sogar mit 3:0 gewinnen. Das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Insgesamt war es ein hart erarbeiteter Sieg, der uns sicher weiterhelfen wird." Norman Ehmig (Trainer des FV Erkner): "Gegen den klaren Meisterschaftsfavoriten aus Zeuthen hat unsere Mannschaft eine starke Leistung gezeigt – auch wenn das Ergebnis am Ende mit 0:3 eine andere Sprache spricht. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten uns auf den Gegner, der taktisch etwas anders agierte als erwartet, gut einstellen. Zeuthen hatte zwar im Verlauf der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz – wie zu erwarten war – aber wirklich zwingend waren sie bis zur Pause nicht. Umso ärgerlicher ist es, dass wir unsere riesige Chance zur Führung nicht nutzen konnten. In der Halbzeit haben wir taktisch umgestellt und sind besser gestartet. Das Resultat waren zwei sehr gute Möglichkeiten, bei denen wir unter anderem allein auf den Torwart zuliefen, aber den Ball nicht im Netz unterbringen konnten. Dann kam es, wie es in solchen Spielen eben oft kommt: Zeuthen macht in der 51. Minute wie aus dem Nichts das 1:0, wenig später das 2:0 – damit war das Spiel im Grunde entschieden. Das 3:0 in der 83. Minute setzte den Schlusspunkt. Am Ende hat die abgezocktere Mannschaft nicht unverdient gewonnen. Dennoch bin ich sehr stolz auf meine Jungs. Ihr Auftritt gegen den Tabellenführer war engagiert, mutig und taktisch diszipliniert. Was Zählbares aus solchen Spielen mitzunehmen, wird unsere Aufgabe sein. Wenn wir so weitermachen, gibt es allen Grund zur Hoffnung im Abstiegskampf." FuPa-Redaktionstipp: 4:2 ---

Frankonia Wernsdorf ging nach 34 Minuten durch Patrick Jahn in Führung. Nach der Pause glich Niclas Straube in der 49. Minute zunächst aus, doch nur eine Minute später stellte Mattis Reszat den alten Abstand wieder her. In der 61. Minute traf erneut Patrick Jahn zum 3:1 für die Gäste, ehe Mattis Reszat in der 69. Minute auf 4:1 erhöhte. Peitz stemmte sich gegen die Niederlage: In der 85. Minute verkürzte Niclas Straube auf 2:4, drei Minuten später traf Christian Fischer zum 3:4-Endstand. ---

In einer ausgeglichenen Partie brachte Franz Krüger die Gastgeber nach 17 Minuten in Führung. Richard Lampel glich für Ströbitz in der 61. Minute aus, ehe Franz Krüger in der 69. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Doch auch dieses Mal hatte Ströbitz eine Antwort: Miles-Pierce Lorenz traf in der 86. Minute zum 2:2-Ausgleich. ---

Ein Eigentor von Christian Heinke in der 5. Minute brachte Wildau überraschend in Führung. Mathias Jäckel gelang in der 27. Minute der Ausgleich für Döbern. In der zweiten Halbzeit blieben weitere Treffer aus, sodass sich beide Mannschaften mit einem Punkt begnügen mussten. ---

Die Gastgeber stellten frühzeitig die Weichen auf Sieg. Bereits in der 2. Minute brachte Elias Wroblewski Seelow in Führung. Marco Rossak erhöhte in der 7. Minute auf 2:0, ehe Elias Wroblewski mit seinem zweiten Treffer in der 19. Minute auf 3:0 stellte. In der 29. Minute machte Nabiel Nasser mit dem 4:0 alles klar. ---

Das Spiel wurde abgesetzt. Der FC Lauchhammer hat dazu kommuniziert: "Das Spiel fällt aus. Der Gegner bekommt keine Mannschaft zusammen." ---

Nach torloser erster Hälfte avancierte Fritz Schröder zum Mann des Spiels. In der 66. Minute traf er zur Führung, in der 74. Minute erhöhte er auf 2:0 und verwandelte schließlich in der 85. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand für Luckenwalde. ---