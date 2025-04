FuPa-Spiel der Woche: "Eigentlich ein typisches 0:0-Spiel"

Im FuPa-Spiel der Woche unterlag der FV Spfr Neuhausen dem TSV Ehningen mit 0:1. Das entscheidende Tor erzielte Metehan Kizilagil in der 34. Minute per Foulelfmeter. Asdren Gerxhaliu sah in der 64. Minute die Rote Karte, wodurch Neuhausen in Unterzahl zu Ende spielen musste. Ehningen springt mit dem Auswärtssieg auf Rang fünf. Stimme von Ugur Yilmaz (Trainer des FV Spfr. Neuhausen) nach dem Spiel: "Leider haben wir nach langer Zeit wieder mal verloren. Kurios natürlich, dass es genau der Gegner war, gegen den wir die letzte Niederlage hatten. Es war von beiden Seiten, aber ein Spiel eigentlich nur mit langen Bällen, einfach weil es den Platz nicht hergegeben hat. Das Gegentor schießt der Gegner durch den Elfmeter. Unnötigerweise ein Foul, wo gar keine Gefahr daraus entstehen könnte. Da gehen wir viel zu aggressiv rein, holen den Spieler von den Beinen. Von dem her war das natürlich für uns so die Aktion des Spiels, dass man da eigentlich dem Gegner aus dem Spiel raus kaum Torchancen gegeben haben. Wir aber auch natürlich, bis auf einen Pfostentreffer, kaum Torchancen hatten. Eigentlich ein typisches 0-0-Spiel, wo ein individueller Fehler gereicht hat, um das Spiel zu verlieren. Und so ist Fußball. Wir hatten das Quäntchen Glück auch nicht, weil wir es uns auch nicht verdient haben. Wir haben die Tugenden leider vermissen lassen. Laufbereitschaft, Einsatzbereitschaft, Kampf haben wir heute nicht auf den Platz gebracht. Aus dem Grund haben wir uns das Quäntchen Glück beim Pfostentreffer auch nicht verdient. Und Ehningen hat das Spiel gewonnen und wir werden die Woche wieder weiterarbeiten." Stimme von Johannes Pfeiffer (Trainer des TSV Ehningen) nach dem Spiel: "Es war ein sehr zerfahrenes Spiel auf dem nicht wirklich bespielbaren Rasenplatz. Das Spiel war geprägt von Zweikämpfen und hohen Bällen. In der ersten Halbzeit hatten wir mehr vom Spiel und sind verdient mit der Führung in die Pause gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir es leider verpasst eine unseren Umschaltsituationen auszuspielen. Vorallem nach der roten Karte von Neuhausen, waren wir leider nichtmehr klar genug im Spiel. Neuhausen hat dann alles nach vorne geworfen. Allerdings haben wir es sehr gut verteidigt und nur eine klare Chance zugelassen, die unser Keeper gut vereitelt hat. Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung, weil wir die klareren Torchancen hatten." Redaktionstipp Neuhausen springt nach einem umkämpften 3:2-Heimsieg vor Ehningen. ---

Der TSGV Waldstetten behauptete sich knapp gegen Aufsteiger SG Bettringen und verkürzte damit den Rückstand auf die oberen Tabellenplätze. Melih Furkan Zenen erzielte in der 57. Minute den entscheidenden Treffer. Für Waldstetten war es der neunte Saisonsieg, Bettringen bleibt nach der zehnten Niederlage weiter im Tabellenkeller. ---

Der Tabellenzweite SV Waldhausen fuhr vor 150 Zuschauern einen dramatischen Heimsieg gegen die SV Böblingen ein. Die Gäste gingen früh durch Iván Vargas Müller in Führung (10.), ehe Kevin Mayer per Foulelfmeter (33.) und Luca Uhl (48.) das Spiel drehten. Sascha Raich glich in der 73. Minute erneut aus, doch in der dritten Minute der Nachspielzeit sicherte Lukas Michel den Gastgebern den 13. Saisonsieg. ---

Im Mittelfeldduell unterlag der SC Geislingen dem TSV Bad Boll mit 0:1. Fabio Malerba erzielte den einzigen Treffer der Partie in der 23. Minute. Geislingen verpasste damit die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. Für Bad Boll war es der siebte Saisonsieg, mit dem das Team wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte. ---

Der TSV Bernhausen ließ beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Rohrau nichts anbrennen. Ivan Matanovic (30.) und Mihael Tomic (35.) trafen zur frühen Führung. Nach einem Eigentor durch Oli Lujic (64.) stellte Bernhausen durch Bogdan Rangelov (67.), Lukas Walz (84.) und Mikail Gümüssu (89.) den deutlichen Endstand her. Zuvor scheiterte Ivan Matanovic in der 53. Minute mit einem Foulelfmeter.. ---

Der Tabellenführer kam gegen den GSV Maichingen nicht über ein 1:1 hinaus. Kevin Flaig brachte die Gäste in der 10. Minute in Führung, Erdinc Bozoglu glich in der 29. Minute aus. In der Folge blieb es beim leistungsgerechten Remis. Weilimdorf bleibt Spitzenreiter, verspielt jedoch einen Teil seines Vorsprungs. ---

Der MTV Stuttgart bleibt mit einem 3:1-Heimsieg gegen den Tabellen-14. TV Darmsheim in der Spitzengruppe. Mertcan Özocak traf in der 13. und 21. Minute zur schnellen 2:0-Führung. Maurice Dreher verkürzte in der 45. Minute, doch Emin Dougarmagi sorgte in der 57. Minute für die Entscheidung. Stuttgart festigt damit Rang drei.