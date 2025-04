FuPa-Spiel der Woche: "Diesmal wollen wir das Spiel drehen"

Das sind die Stimmen zum Spiel:

Volker Löbenberg (Trainer der SG Phönix Wildau): "Wir wissen schon, dass Seelow zusammen mit Miersdorf die rückrundenstärkste Mannschaft ist und deswegen auch der Favorit für unser Spiel. Trotzdem haben wir den Ehrgeiz, die drei Punkte hier in Wildau zu behalten. Wir haben in den letzten drei Spiele nicht verloren, insgesamt aber eine positive Entwicklung gesehen. Die Erwartungshaltung im Trainerstab und in der Mannschaft ist gestiegen, in Zukunft erfolgreicher zu spielen. In der Hinrunde haben wir knapp mit 2:3 verloren. Diesmal wollen wir das Spiel drehen.

Personell haben wir einige angeschlagene und kranke Spieler. Trotzdem haben wir in jeden Spieler das Vertrauen, dass sie den fehlenden Spieler ersetzen können. Deswegen werden wir nochmal das Abschlusstraining abwarten, dann werden wir den Kader bestimmen. Seelow ist sehr torgefährlich, hat mit Schubert vorne einen Mann, der fast immer trifft. Insgesamt stellt Seelow eine sehr kompakte Mannschaft, mit einem sehr erfahrenen und guten Trainer."

Nabiel Nasser (Trainer des SV Victoria Seelow): "Da wir uns mit dem Gegner natürlich befassen, wissen wir, dass sie in den letzten drei Spielen gegen Top-Teams aus der Liga unentschieden gespielt haben. Daher denke ich, werden sie uns auch das Leben schwer machen. Unseren Kader kann man zur Zeit nicht voll ausschöpfen da wir krankheitsbedingt noch ein paar Fragezeichen sowie zwei Verletzte haben. Trotz allem müssen alle, die auflaufen, alles geben. Wenn man weiterhin oben in der Tabelle bleiben möchte, um den Tabellenersten zu ärgern, muss man mit egal welchem Personal gewinnen. Zuletzt hatten wir auch ein bisschen Glück, da wir aus den Chancen, die wir haben, auch die Tore machen, aber Glück erarbeitet man sich bekanntlich auch."

FuPa-Redaktionstipp: 1:3

