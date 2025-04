FuPa-Spiel der Woche: "Bin stolz auf die Mentalität und den Einsatz"

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Im FuPa-Spiel der Woche setzte sich der TSV Schornbach in einer ausgeglichenen Partie durch. Jannis Kronmüller brachte die Gastgeber früh in Führung (13.), doch Timo Morawietz (41.), Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (81.) und Giovanni Cristaldi (90.) drehten das Spiel. Schornbach bleibt mit dem Sieg in der erweiterten Spitzengruppe.