FuPa-Spiel der Woche: "Am Ende war der Sieg glücklich"

Der VfL Mühlheim bleibt das Maß der Dinge in der Staffel 1 und hält Verfolger SV Winzeln weiter auf Distanz. Für den SV Dotternhausen und den SV Bubsheim gibt es hingegen herbe Rückschläge im Aufstiegsrennen. In Staffel 2 gelingt der SGM Deißlingen/Lauffen ein knapper Auswärtssieg, während die SGM Nusplingen/Obernheim ein spektakuläres Comeback feiert.

Die Gäste gingen durch Maurizio Colucci in der 10. Minute in Führung. Doch Fabian Grötzinger (22.) und Christian Braun (42.) drehten die Partie noch vor der Pause. Rottweil bleibt damit auf Platz acht, Wurmlingen verpasst den Sprung in die Top drei.

Augusto Alfidi (Trainer des FV 08 Rottweil): "Das erwartet schwere Spiel! Wir sind nicht gut reingekommen und waren extrem unsicher. Sind folgerichtig in der 10. Minute in Rückstand geraten!! War bereits in der kurzen Zeit der 3.Hochkaräter! Haben einen Standard gebraucht (Foul an der Strafraumgrenze) am sehr agilen Christian Braun!! Danach wurde das Spiel immer ausgeglichener!! Chancen auf beiden Seiten!! Kurz vor der Pause dann die Führung!!

Angriff über die halbrechte Position-Christian Braun angespielt dreht nach innen auf und vollendet mit einem platzierten Schuß ins lange Eck! Hatten in der 2. Halbzeit oft das Glück der Tüchtigen und einen überragenden Torhüter in unseren Reihen - der einige Großchancen zunichte gemacht hat!! Am Ende sicherlich aufgrund der Mehrzahl an Wurmlinger Chancen war der Sieg glücklich!! Aber gegenüber der letzten Woche hat die Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt!! Alle Mitkonkurrenten haben ebenfalls gewonnen - es ist so wie ich es erwähnt habe! Du mußt alles gewinnen und hoffen ,daß die anderen irgendwo Federn lassen!!"

Tom Schmid (Spielertrainer des SV Wurmlingen): "Bittere Niederlage würde ich sagen, ich glaube wir haben mal über 90 Minuten dominiert. Sieg für Rottweil geht insofern in Ordnung, dass wir einfach selber die Chancen nicht gemacht haben. Wir haben gut angefangen, müssen nach zehn Sekunden führen und schaffen das nicht. Gehen dann mit 1:0 in Führung, kriegen dann über zwei individuelle Fehler das 1:1. Ein Freistoß wo wir uns in der Mauer ducken, so geht es dann weiter und über eine eventuelle Abseitssituation dann das 2:1 für Rottweil. Machen aber weiter, geben Gas, die Mannschaftsleistung ist auf jeden Fall hoch anzurechnen. Wir haben alle gefightet, wir haben alle gekämpft, wir haben mit Sicherheit 25 zu drei oder vier Torchancen. Schaffen es aber nicht das Tor zu machen, in der einen oder anderen Situation dann eigene Schuld. Falschen Pass gespielt, Tore vermiest, Torhüter gut gehalten, kommt alles dazu, kommt dann alles irgendwo zusammen. Umso länger das Spiel ging, haben wir mehr und mehr Torchancen gehabt, haben es aber nicht geschafft das letztendliche 2:2 zu machen. Zweimal auf der Linie geklärt und so weiter und so fort. Sehr bittere Niederlage für uns, weil wir da wirklich heute in Rottweil hätten gewinnen müssen. Aber es ist jetzt so, Mund abwischen und weitermachen. Wir haben nächste Woche ein Heimspiel und da müssen wir einfach drei Punkte holen gegen Schramberg, wollen das Ding für uns gewinnen und dann geht es weiter."



---



Staffel 1