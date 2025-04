FuPa-Spiel der Woche: "Als Underdog gegen den großen Favoriten""

– Foto: Vereine / FuPa-Grafik

Am 21. Spieltag der Landesliga Süd geht das enge Rennen um die Tabellenspitze in die nächste Runde. Spitzenreiter SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen trifft im FuPa-Spiel der Woche auf den Dreizehnten FV Erkner, während Verfolger Victoria Seelow das torreiche Hinspiel gegen den VfB Hohenleipisch in Erinnerung hat. Im Tabellenkeller stehen sowohl Pneumant Fürstenwalde als auch SG Eintracht Peitz vor richtungsweisenden Spielen.

Der Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (48 Punkte) empfängt im FuPa-Spiel der Woche den FV Erkner (13., 14 Punkte). Erkner kam zuletzt zu einem Punktgewinn gegen Eisenhüttenstadt (0:0). Das torhungrige Team aus Miersdorf behauptete sich zuletzt beim SV Wacker 09 Ströbitz mit 2:0. Das Hinspiel endete 5:0 für den Favoriten aus Miersdorf. Das sind die Stimmen zum Spiel:

Thorsten Beck (Trainer des SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): "Nach dem starken Auftritt im letzten Spiel wollen wir natürlich an diese Leistung anknüpfen. Es ist wichtig, dass wir das, was gut funktioniert hat, beibehalten und weiter ausbauen. Aber wir wissen auch, dass jedes Spiel eigene Herausforderungen mit sich bringt, und deshalb müssen wir uns weiterhin voll konzentrieren und unsere Stärken gezielt einsetzen. Das Team ist motiviert, den Erfolg fortzusetzen, und wir haben klar das Ziel, an die gute Performance anzuschließen, um auch in diesem Spiel als Sieger hervorzugehen." Norman Ehmig (Trainer des FV Erkner): "Am kommenden Spieltag wartet mit dem SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen eine echte Herausforderung auf uns. Sie stehen nicht umsonst an der Tabellenspitze und sind der klare Favorit auf die Meisterschaft. Ihr Trainer leistet hervorragende Arbeit, und die Mannschaft zeichnet sich durch spielerische Stärke aus. Für uns geht es darum, die guten Ansätze aus den letzten Trainingseinheiten auf den Platz zu bringen. Natürlich wissen wir um die Qualität des Gegners, aber wir wollen versuchen, sie so gut es geht zu fordern und vielleicht auch ein wenig zu ärgern. Dass ein Underdog den großen Favoriten in Schwierigkeiten bringen kann, hat uns Arminia Bielefeld in dieser Saison mehrfach bewiesen. Mit der richtigen Einstellung, Leidenschaft und Disziplin kann man auch gegen eine spielerisch überlegene Mannschaft bestehen. Personell müssen wir einige Ausfälle verkraften, besonders der Ausfall von Dangla Cortez wiegt schwer. Dennoch werden wir alles daran setzen, defensiv kompakt zu stehen und dem Gegner das Leben so schwer wie möglich zu machen. Es wird sicherlich ein einseitiges Spiel werden, in dem wir viel verteidigen müssen – aber wir werden bereit sein, jede sich bietende Gelegenheit zu nutzen." FuPa-Redaktionstipp: 4:2 ---

Sa., 05.04.2025, 14:00 Uhr SG Eintracht Peitz SG Peitz SV Frankonia Wernsdorf 1919 Wernsdorf 14:00 PUSH

Peitz (15., 12 Punkte) trifft nach dem klaren 3:0-Auswärtssieg in Fürstenwalde auf Wernsdorf (10., 26 Punkte), das zuletzt knapp mit 1:2 gegen Seelow unterlag. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 9:0 für Frankonia – es war einer der höchsten Saisonsiege. Diesmal will Peitz an die verbesserte Form der Vorwoche anknüpfen und sich für die Hinrundenpleite rehabilitieren. ---

Guben (8., 32 Punkte) empfängt Ströbitz (11., 24 Punkte). Die Gastgeber holten zuletzt ein torloses Remis in Wildau, Ströbitz verlor zuhause mit 0:2 gegen Miersdorf. Im Hinspiel gewann Guben auswärts klar mit 3:0. Ein Heimerfolg würde die Mannschaft im oberen Mittelfeld festigen. ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr SV Döbern SV Döbern SG Phönix Wildau 95 SG Wildau 15:00 PUSH

Döbern (4., 37 Punkte), zuletzt mit einem 3:3 in Hohenleipisch, erwartet Wildau (9., 28 Punkte), das sich von Guben torlos trennte. Im Hinspiel siegte Döbern mit 2:0. Mit einem Dreier könnte der Gastgeber weiter Anschluss an das Spitzentrio halten. ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 15:00 PUSH

Seelow (2., 44 Punkte) steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel gegen Hohenleipisch (5., 33 Punkte). Das Hinspiel war ein Spektakel: Hohenleipisch gewann mit 5:4 nach Rückstand. Seelow, zuletzt siegreich in Wernsdorf, will Revanche nehmen und den Druck auf Tabellenführer Miersdorf hochhalten. ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr FC Lauchhammer Lauchhammer BSG Pneumant Fürstenwalde BSG Pneumant 15:00 PUSH

Lauchhammer (3., 41 Punkte) tritt gegen das Schlusslicht Pneumant Fürstenwalde (16., 4 Punkte) an. Nach dem 5:1-Erfolg in Krieschow ist Lauchhammer in bestechender Form. Das Hinspiel ging mit 4:2 ebenfalls an Lauchhammer. Pneumant kommt mit der Hypothek einer 0:3-Heimniederlage gegen Peitz. ---

Sa., 05.04.2025, 15:00 Uhr FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde II VfB 1921 Krieschow Krieschow II 15:00 PUSH

Luckenwalde II (6., 33 Punkte) empfängt Krieschow II (12., 24 Punkte). Die Gastgeber spielten zuletzt 2:2 bei Union Fürstenwalde, Krieschow unterlag 1:5 gegen Lauchhammer. Das Hinspiel entschied Luckenwalde mit 5:0 klar für sich. Die Gastgeber wollen auch diesmal wieder drei Punkte einfahren, um Rang sechs zu sichern. ---