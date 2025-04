FuPa-Spiel der Woche: 1. FC Heiningen lässt Eislingen keine Chance

---

Heiningen gewinnt das Spitzenspiel – Eislingen verliert mehr als Punkte

In einer emotionalen und kampfbetonten Partie behielt Heiningen vor heimischer Kulisse die Oberhand. Bent Hofele erzielte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Führung (45.+1), Dennis Kleber verwandelte einen Foulelfmeter zum 2:0 (52.). In einer hektischen Schlussphase flogen mit Safa Gürbüz (78.) und Marco Bühler (89.) zwei Spieler vom Platz. Eislingen verliert wichtige Zähler im Titelrennen – und personell an Substanz.

Stimme von Dominik Mader (Trainer des 1. FC Heiningen): "Das Spiel gegen den 1. FC Eislingen war eine starke Teamleistung von uns. Wir haben von Beginn an konzentriert gespielt und unsere Prinzipien sowie unseren Matchplan konsequent umgesetzt. Die Führung durch Bent Hofele kurz vor der Halbzeit hat uns zusätzlichen Auftrieb gegeben, und das 2:0 durch Dennis Kleber in der 52. Minute war die logische Folge unseres kontrollierten und zielstrebigen Auftritts.Besonders positiv war, dass jeder für seinen Mitspieler gelaufen ist und sich voll in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Genau das macht uns als Team aus. Man sieht, dass wir unseren Plan und unsere Art, Fußball zu spielen, immer mehr verinnerlicht haben – das spürt man auf dem Platz und sieht es auch von außen. Defensiv haben wir sehr stabil gearbeitet und über 90 Minuten keine klare Chance aus dem Spiel heraus zugelassen. Das war ein wichtiger Baustein für diesen verdienten Derby-Sieg."

Stimme von Tim Schöller (Trainer des 1. FC Eislingen): "Es fällt mir schwer nach diesem Spiel die richtigen Worte zu finden. Die Niederlage ist für uns extrem bitter, letztendlich in der Höhe aber auch absolut in Ordnung. Heiningen war die bessere Mannschaft und hat daher auch absolut verdient gewonnen. Ich weiß nicht, warum unser Auftritt so zu Stande kam. Es fällt mir schwer etwas Positives daraus zu ziehen, da wir von der ersten bis zur letzten Minute mit wenig Intensivität, Mut und Leidenschaft gespielt haben. Wir haben viele Dinge vermissen lassen, die uns im Laufe der Saison so stark gemacht haben. Jetzt gilt es, im Laufe der Woche die richtigen Schlüsse zu ziehen, sodass so ein Auftritt nicht nochmal vorkommt. Glückwunsch nochmal an Heiningen, die wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht haben und völlig verdient gewonnen haben."

---