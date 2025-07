FuPa-Sommercheck: "Wir wollen vernünftigen Fußball spielen"

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wurde der Kader nochmal verstärkt? Velten Kausche , Kapitän vom SV Stöckheim, hat uns einen Ausblick gegeben.