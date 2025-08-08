FuPa-Sommercheck: "Wir wollen unter die Top fünf kommen"

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Tobias Langemeyer, Trainer vom TV Dinklage, hat uns einen Ausblick gegeben.

Da ich das Team neu übernommen habe und es mein Start als Trainer bei Dinklage ist, kann ich dazu nicht viel sagen.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Die Entwicklung des Teams die ersten Wochen war richtig gut und absolut vielversprechend. Unsere DNA und Stufe 3 werden immer weiter verinnerlicht.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?

Wir wollen mit Spektakel und Stufe 3 bei jedem Spiel begeistern und unter die Top 5 kommen

Wer ist/sind die Meisterschaftsfavoriten und warum?

Meisterschaftsfavoriten gibt es mehrere aufgrund vieler Kaderoptimierungen. Es ist eine super Liga, die viel Laune machen wird.