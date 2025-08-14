FuPa-Sommercheck: "Wir wollen in jedem Spiel alles geben und gewinnen

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Tomy Haase, Teamkoordinator vom SV Kralenriede, hat uns einen Ausblick gegeben..

Es war keine einfache Saison. Durch viele Ausfälle und einen kleinen Stamm an Spielern wurde es irgendwann schwer, jedes Spiel ausreichend Leute auf den Platz zu bringen. Unter den Umständen haben wir eine gute Platzierung erreicht, aber vom fußballerischen Potenzial her wären sicher ein paar Punkte mehr möglich gewesen.

Wir haben am 07.07. mit einer zweiwöchigen individuellen Laufvorbereitung gestartet – für fitte Spieler, ebenso wie für Verletzte oder Angeschlagene. So konnten wir am 22.07. mit einer guten Grundausdauer direkt ins spielerische und taktische Training einsteigen. Das Highlight war definitiv die konstant hohe Trainingsbeteiligung und die spürbare Intensität auf dem Platz.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir haben die Uhren auf null gestellt und uns komplett neu aufgestellt: Mit Björn Kollecker und Timon Kapahnke ein neues Trainergespann, mit Daniel Ganzert erstmals einen Torwarttrainer – zuvor unsere Nummer 1 im Tor – sowie mit Fabian Bade und mir, Tomy Haase zwei Teamkoordinatoren. Dazu kommen 13 neue Spieler, neue Trikots, Trainingskleidung, Polos und Anzüge.

Einzelne Spieler möchte ich nicht herausheben – bislang haben alle voll mitgezogen. Lediglich Urlaube, Verletzungen oder Krankheiten kamen hier und da mal dazwischen, aber das gehört eben dazu.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?

Wir spielen Fußball, weil es uns Spaß macht und weil wir gewinnen wollen. Unser Ziel ist es, in jedem Spiel alles zu geben und jedes Match zu gewinnen. Wenn wir nach dem Abpfiff mit unserem Einsatz zufrieden sind, dann haben wir alles richtig gemacht.

Wer ist/sind die Meisterschaftsfavoriten und warum?

Einen klaren Meisterschaftsfavoriten zu benennen ist schwierig, da die Liga sehr ausgeglichen ist. Einige Teams haben sich gezielt verstärkt und treten eingespielt auf. Sicherlich gehören die Freien Turner 2 zum Favoritenkreis, da sie in der vergangenen Saison den Aufstieg nur knapp verpasst haben. Wer konstant seine Leistung bringt und von größeren Verletzungssorgen verschont bleibt, wird am Ende ganz oben stehen.