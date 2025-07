FuPa-Sommercheck: "Wir wollen die jungen Spieler besser machen"

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Collin Gerstung, Trainer von RW Volkmarode, hat uns einen Ausblick gegeben.