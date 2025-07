– Foto: Privat

FuPa-Sommercheck: "Wir wissen, dass es nicht einfacher wird" Platz drei in der abgelaufenen Saison

Die Mannschaften der Landesliga Weser-Ems befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Viktor Maier, Co-Trainer vom SV Vorwärts Nordhorn, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Wir sind definitiv einverstanden. Wenn man bedenkt, dass es für große Teile der Mannschaft erst die zweite Saison in der Landesliga war, können wir mit dem dritten Platz gut leben. Ich denke, wenn mitten in der Saison die ein oder andere Verletzung oder das Wegfallen durch Studium/Arbeit nicht da wäre, wäre sogar vielleicht noch mehr drin. Zu der Phase der Saison sind wir ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen und haben ein paar Punkte liegen lassen. Aber in Summe sind wir zufrieden.

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights? Am 01.07 stand die Leistungsdiagnostik an. Dort haben wir gesehen, dass die Jungs in ihrer freien Zeit was getan haben und ziemlich fit wieder gekommen sind. Leider hatten wir zum Start der Vorbereitung noch viele Urlauber und waren nicht voll besetzt. Das absolute Highlight für die Jungs war dann das Testspiel gegen Kickers Emden.