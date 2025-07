FuPa-Sommercheck: "Wir werden uns vor keiner Mannschaft verstecken"

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Zdenko Pavlic, Trainer vom RSV Braunschweig und Lasse Harder, Kapitän des Aufsteigers, haben uns einen Ausblick gegeben

-Lasse Harder: Wir sind sehr zufrieden mit der letzten Saison. In der Winterpause waren wir noch Verfolger von Rüningen in der 1.Kreisklasse und nahmen uns vor, von Spiel zu Spiel zu schauen. Eine starke Rückrunde und ein super Teamgeist brachten uns dann von Woche zu Woche näher zum Erfolg. Am Ende haben wir aus der Saison alles rausgeholt, was möglich war. Das Highlight war dann noch der Kreispokalsieg, in dem, mit Lamme, der vierte Kreisligist geschlagen wurde.

-Lasse Harder: Die Vorbereitung hat am 14.Juli gestartet. Zuerst hat jeder individuell einige Laufeinheiten gemacht und die Keeper haben zweimal wöchentlich ein spezielles Sondertraining absolviert. Am kommenden Sonntag startet dann das Teamtraining.

Zdenko Pavlic: Vorbereitung hat in KW 28 begonnen. Was das Highlight betrifft: Dass die Mannschaft in meiner Abwesenheit durch den Kapitän geführt wird, was das Training angeht und es letzte Saison schon super geklappt hat. Absolute Geschlossenheit der Mannschaft.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

-Lasse Harder: Einen einzelnen Spieler zu loben, wäre an dieser Stelle falsch. Die Erfolge der letzten Zeit sind der gesamten Mannschaft zuzuschreiben, die mit sehr viel Spaß und Motivation konstant an sich gearbeitet hat. Keiner aus dem Team möchte alleine im Rampenlicht stehen und so wird man auch weiterarbeiten!💪

Zdenko Pavlic: Die Mannschaft hat meine Vorstellung vom offensiven Spiel verstanden und super umgesetzt. Bei jedem Spiel musste ich mit einer anderen Aufstellung spielen, daher möchte ich alle 32 Spieler loben, da es alle Top umgesetzt haben. Würde gerne andere Mannschaften sehen, die das so umsetzen 😉

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?

-Lasse Harder: Weiter alles mutig angehen und sich jedem Gegner in den Weg stellen. Wir werden uns nicht verstecken und freuen uns auf jede neue Herausforderung! Alle Spieler können noch einen großen Schritt nach vorne machen und dafür werden wir arbeiten.

Zdenko Pavlic: Wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir werden uns vor keiner Mannschaft verstecken und an unserem System, was das Fußball spielen angeht, nichts ändern. Ich habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft.