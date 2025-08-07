FuPa-Sommercheck: "Wir gehen in jedes Spiel, um es gewinnen zu wollen"

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wer sind die Titelfavoriten? Joshua Sievert, Trainer vom BSC Acosta, hat uns einen Ausblick gegeben.

Ich bin ja selber erst im Winter zum Verein gekommen und habe die Mannschaft dann zur Rückrunde übernommen. Von daher gehe ich nur auf die Rückrunde ein. Grundsätzlich ist es so, dass wir in der Winterpause gesagt haben, dass wir als Ziel bis Saisonende einfach nur den Klassenerhalt ausgeben. Ich denke, es ist unter dem Gesichtspunkt, dass die Mannschaft vorher zehn Ligaspiele in Folge nicht gewonnen hat, auch ein Ziel gewesen, was, glaube ich, in einem guten Ermessensspielraum war. Und das haben wir erreicht. Von daher kann man damit, glaube ich, erstmal ganz zufrieden sein, wenn uns die Rückrunde natürlich auch einige weitere Erkenntnisse auf inhaltlicher Ebene gezeigt hat, bei denen wir noch Verbesserungsbedarf haben. Daran galt es jetzt natürlich auch in der ersten Sommervorbereitung zu arbeiten.

Wir haben relativ früh begonnen, am 23. Juni. Dementsprechend sechs Wochen Vorbereitung hinter uns. Mit den sechs Wochen bin ich sehr zufrieden. Die haben wir auch bewusst auf diese sechs Wochen und damit auf einen recht langen Zeitraum festgelegt und gewählt, weil wir uns natürlich auch darüber bewusst sind, dass es eben Amateurfußball ist. Und Amateurfußball ist auch immer verbunden mit Urlaubszeiten und Ausfallzeiten, jeglicher Art. Dementsprechend war uns wichtig, dass wir jeden Spieler zumindest mal vier Wochen netto im Training haben. Das haben wir auch ganz gut geschafft mit den meisten Spielern. Es gab auch den einen oder anderen Spieler, der doch ein bisschen länger im Urlaub war während der Vorbereitung, der dann aber individuell für sich gearbeitet hat im Urlaub. Von daher haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Auch mit einer Menge Testspielen. Die Ergebnisse auf dem Papier sind sicherlich erstmal durchwachsen, wobei ich da auch eine klare Steigerung innerhalb der Vorbereitung sehe. Dementsprechend würde ich auf inhaltlicher Ebene auch behaupten, dass wir jetzt reif für den ersten Ligaspieltag gegen Vahdet Braunschweig sind. Ich denke, dass wir da alle ganz zufrieden mit sein können. Waren eigentlich konstant immer so um die 16 Spieler, mal mehr, mal weniger. Ich glaube, das ist eine Anzahl, mit der man auf Landesliga-Niveau ganz gut trainieren kann.

Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Ich würde da auch gar nicht so sehr auf einzelne Spieler eingehen wollen. Wie gesagt, insgesamt ist es eine sehr gute Vorbereitung gewesen, die uns optimal darauf vorbereitet hat, um jetzt auch wirklich in die Pflichtspielaufgaben zu starten. Unsere Neuzugänge haben sich alle auch wirklich als Verstärkung entpuppt innerhalb der Vorbereitung. Natürlich haben wir das in den vorigen Trainingseinheiten schon gesehen, dass die Jungs uns weiterhelfen. Das hat sich jetzt aber auch im Laufe der Vorbereitung nochmal bestätigt.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Saison?

Dadurch, dass das alles sehr, sehr positiv klingt, wäre es natürlich jetzt vermessen, wenn wir als Zielsetzung wieder nur ausschließlich den Klassenerhalt angeben würden. Wir haben uns vor der Saison aber mit den Jungs darauf verständigt, dass wir gar nicht konkret einen Tabellenplatz nennen wollen. Zum einen hat das den Hintergrund, dass ich erstmal der Meinung bin, dass wir in jedes Spiel reingehen und das gewinnen wollen. Dementsprechend wäre es auch sinnlos jetzt sagen zu wollen: "wir wollen nur Neunter werden", was ja automatisch suggerieren würde, dass wir schon vorher in Kauf nehmen, Spiele zu verlieren. Wird sicherlich passieren. Gehört sicherlich zu einem Entwicklungsprozess auch dazu. Aber wir haben für uns einzelne Teamziele festgelegt. Wenn man so will, sind das Step-by-Step-Ziele. Das Ganze natürlich in Verbindung mit einer inhaltlichen Weiterentwicklung der Jungs. Ich denke, wenn da viel ineinander greift, dann werden wir auch automatisch eine bessere Platzierung erreichen als in der letzten Saison, die dann automatisch mit einem Klassenerhalt verbunden ist, möglicherweise mit einem einstelligen Tabellenplatz. Aber ich denke, so ein richtiges Ziel ausrufen in Form eines Platzes werden wir nicht. Wir wollen die Jungs besser machen, die Jungs sollen sich entwickeln, wir wollen einen guten Ball spielen und parallel dazu eben auch Spaß am Fußball haben. Ich glaube, wenn das alles ineinander greift, dann werden wir eine Saison spielen, mit der wir am Ende alle ganz zufrieden sind.

Wer ist/sind die Meisterschaftsfavoriten und warum?

Ich würde sagen, dass in den letzten vier Jahren der Aufsteiger in der Landesliga Braunschweig jeweils schon vorher feststand. Natürlich ist es so, dass das Ganze erst bestätigt werden muss. Jedoch gab es halt jede Saison einen klaren Favoriten. Angefangen mit Schöningen, die sich knapp gegen Vorsfelde durchgesetzt haben. Logischerweise die Antwort darauf eine Saison später war der Aufstieg von Vorsfelde. Dann das nächste Jahr war die U23 von Eintracht Braunschweig, die eben neu gegründet wurde mit Marc Pfitzner als Trainer und mit eigentlich konstant drei bis vier Spielern mit Profivertrag in der Startelf, in der Landesliga, was natürlich auch einfach einen absoluten Wettbewerbsvorteil mit sich brachte und dementsprechend auch der Aufstieg zufolge war. Und in der letzten Saison war es dann eben Wolfenbüttel , die, glaube ich, seit Jahren zweite, dritte Kraft in der Landesliga waren, seit Jahren einen sehr, sehr attraktiven, guten Fußball gespielt haben und sich jetzt dann auch fairerweise einfach belohnt haben für die Arbeit, die sie da geleistet. Genau diesen klaren Aufstiegsfavoriten, sehe ich jetzt dieses Jahr, seit vier Jahren, das erste Mal nicht. Also ich würde behaupten, dass es wahrscheinlich vier Mannschaften gibt, die schon Aufstiegsambitionen aussprechen mit Vorsfelde, Bleckenstedt, Göttingen 05 und Kästorf. Also mich würde es schon wundern, wenn eine andere Mannschaft außerhalb dieser vier Mannschaften aufsteigt. Dahinter sehe ich dann so Mannschaften wie Bovenden oder Freie Turner. Aber das wären für mich dann schon wirklich auch Außenseiter-Tipps. Ich gehe nicht von einer großen Überraschung aus. Da ist die Kaderqualität der genannten vier Teams einfach viel zu groß. In der Landesliga ist es nun mal so, dass sich diese individuelle Qualität der Spieler doch am Ende durchsetzt und dass du mit dieser individuellen Qualität sehr, sehr, sehr viele Punkte gut machen kannst. Wenn ich mich auf einen festlegen müsste, dann wäre es am ehesten vermutlich Kästorf.