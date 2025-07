FuPa Sommercheck: VSV Hedendorf/Neukloster III

Souverän stiegen die VSV Hedendorf/Neukloster IV in die 3. Kreisklasse auf, wurden zudem auch noch Meister. Jetzt wurde daraus die "Dritte", da diese in der 1. Kreisklasse abgemeldet wurde. Auch auf der Trainerbank gab es einen Wechsel. Welchen, lest ihr gleich im FuPa Sommercheck, beantwortet vom alten Trainer, Marvin Breuer, der wieder als Aktiver eingreifen möchte.

Wir sind als Trainerteam und Mannschaft sehr zufrieden mit der vergangenen Saison und der daraus resultierenden Meisterschaft in der 4. Kreisklasse.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Verlassen haben uns leider einiger Spieler. Unser Stammtorhüter Mats, Verteidiger Nick und Stürmer Ben verlassen uns leider durch ihr bevorstehendes Studium. Außerdem verlässt uns unser Topscorer Fabian Blank in Richtung neuer 2. Herren des VSV's. Wir wünschen allen für die Zukunft nur das Beste. Neuzugänge wird es von extern nicht geben. Wir schließen die Lücken der Mannschaft mit Spielern aus dem Verein und mit neuen Jugendspielern. Außerdem werde ich, Marvin Breuer, wieder mehr in die Spielerrolle wechseln und Robin Stare die Position des Haupttrainers einnehmen. Unterstützen als Co-Trainer werde ich ihn aber weiterhin.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen als Mannschaft natürlich an die Leistung der letzten Saison anknüpfen. Wofür das dann in der 3. Kreisklasse reicht, wird man sehen. Unser Hauptziel ist es aber die Klasse zu halten.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Ich denke, am meisten können wir an unserer Chancenverwertung noch arbeiten. Da waren einige Situationen in der letzten Saison, wo man Spiele früher entscheiden hätte können mit einem oder zwei Toren mehr. Wir müssen natürlich gucken, wie sich die neuen Spieler in die Mannschaft einbringen und daran arbeiten, dass wir ein funktionierendes Team bilden können.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am meisten freuen wir uns auf das Derby gegen Agathenburg/Dollern. Die Spiele waren letztes Jahr die beiden intensivsten. Und wir haben mit ihnen noch eine kleine Rechnung offen für die einzige Niederlage in der letzten Saison.

