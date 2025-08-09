FuPa Sommercheck: VSV Hedendorf/Neukloster II Frauen

Die zweite Frauenmannschaft der Vereinigten Sportvereine Hedendorf/Neukloster spielte zuletzt eine starke Saison, wurde Tabellenfünfter. Das Team musste jetzt ein wenig umgebaut werden, auch auf der Trainerbank sitzt ein Neuer. Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck von Alina Schuldt, der sportlichen Leiterin.

Mit dem 5. Tabellenplatz haben wir eine richtig starke Saison gespielt – endlich raus aus dem Abstiegskampf, der uns in den vergangenen Jahren regelmäßig beschäftigt hat. Diesmal hat das Team diesen Erfolg hauptsächlich aus eigener Kraft erreicht. Im Gegensatz zu früheren Spielzeiten war man nur selten auf Unterstützung aus der ersten Mannschaft angewiesen. Das zeigt, wie gut sich das Team entwickelt hat und wie stabil wir inzwischen auf eigenen Beinen stehen. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt, sich gegenseitig getragen und in vielen Partien bewiesen, dass sie in dieser Liga mehr als nur mithalten kann. Genau an diese Entwicklung wollen wir in der kommenden Saison anknüpfen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison übernimmt Andreas Roloff das Traineramt. Er kommt aus dem eigenen Verein und ist bereits im Mädchenbereich unserer Spielgemeinschaft JFV Buxtehude aktiv. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm – er bringt viel Erfahrung mit, kennt die Strukturen und hat einen klaren Blick für die Entwicklung junger Spielerinnen. Die Mannschaft ist motiviert, gemeinsam mit ihm die nächsten Schritte zu gehen. Unterstützt wird er dabei von Josephine Andresen, die als Co-Trainerin mit an Bord ist. Mit der Ü30 ist sie aktuell schon sehr erfolgreich unterwegs – davon soll nun zusätzlich auch unsere 2. Frauenmannschaft profitieren. Auch im Kader gibt es Bewegung: Malin Wittmack wechselt vom TSV Apensen zu uns. Die Verteidigerin bringt nicht nur defensive Qualität mit, sondern passt auch menschlich sehr gut ins Team. Verabschieden mussten wir uns von einer Handvoll Spielerinnen, die aus beruflichen oder privaten Gründen ihre aktive Laufbahn beendet haben. Trotz dieser Abgänge sind wir weiterhin gut aufgestellt – der Kern der Mannschaft bleibt erhalten, die Basis stimmt.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser klares Ziel ist es, wieder möglichst früh nichts mit den Abstiegsplätzen zu tun zu haben. Sobald das gesichert ist, möchten wir uns wieder in Richtung Platz 5 konzentrieren. Das Potenzial ist da, die Entwicklung in der letzten Saison war positiv – jetzt gilt es, darauf aufzubauen, konstanter zu werden und noch öfter Punkte mitzunehmen, auch gegen die direkten Konkurrenten.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotenzial?

Konstanz ist das Stichwort: Wir wollen lernen, unser Leistungsniveau regelmäßig über 90 Minuten und über eine ganze Saison hinweg abzurufen. Mit dem neuen Trainerteam bekommen wir hier gezielte Impulse, auch auf individueller Ebene. Besonders wichtig wird es außerdem sein, die neuen Rollen im Team nach den Abgängen gut zu besetzen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

In der Kreisliga Stade-Harburg ist fast jedes zweite Spiel ein Derby – genau das macht die Liga für uns so besonders, denn man kennt die Gegner gut. Gleich zum Heim- Auftakt geht’s direkt los: Das Derby gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf III am Sonntag, 31.08., um 11 Uhr.

