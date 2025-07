FuPa Sommercheck: VSV Hedendorf/Neukloster II

Eine richtig interessante Aufgabe hat VSV-Coach Frank Dorenz vor der Brust. Zuletzt trainierte er die dritte Mannschaft in der 1. Kreisklasse, die jetzt allerdings abgemeldet wurde. Fortan darf sich der Trainer in der Kreisliga aus zwei Mannschaften eine zusammenstellen. In welche Richtung die Reise geht, wird sich zeigen. Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck von Co-Trainer Nils Ahrens, in Zusammenarbeit mit dem Coach.

Erstmal ein großer Dank an den ehemaligen Trainer der zweiten Herren, Torben Hildebrandt. Sein Kader der letzten Saison hat die Klasse gehalten und ermöglicht uns den erneuten Start in der Kreisliga in dieser Saison! Er und die ganze Mannschaft können stolz auf sich sein! Da wir letztes Jahr noch unsere Dritte als Trainerteam betreut haben, können wir auch nur für die Saison dieser Mannschaft bei der Frage sprechen. Nach holpriger Hinrunde haben wir uns den zweiten Platz in der Rückrundentabelle gesichert und sind unterm Strich zwar etwas glücklich aber auch teils verdient insgesamt Dritter geworden. Dazu kommt das Erreichen des Plakettenfinals, in welchem wir uns letztendlich geschlagen geben mussten. Deutlich gedreht wurde das Ding dann aber mit unsren Freunden von A/O am Tresen.

Auch gerade, weil wir immer wieder in anderen Mannschaften ausgeholfen haben, sind wir alles in allem sehr zufrieden mit der vergangenen Saison und dieser geilen Truppe, deren Geschichte nach insgesamt 11 Jahren nun leider endet.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die dritte und zweite Herrenmannschaft der VSV fusionieren zur nächsten Saison. Daher wird eigentlich alles neu sein. In der Vorbereitung wird sich zeigen, wer in der kommenden Saison in unserem Kader stehen wird. Das Trainerteam wird aus Frank Dorenz als Chef- und Nils Ahrens als Co-Trainer gebildet. Ergänzt durch TW-Trainer Hartmut Lischewski, sowie die Betreuer Andreas „Bomba“ Rieckmann und Jannik Czyperek.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Da wir in unserer neu gebildeten Mannschaft großes Potential sehen, sind wir guter Dinge in Bezug auf die neue Saison. Da wir uns aber eben im Umbruch befinden, wird das Ziel ganz klar der Klassenerhalt sein.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir müssen eine homogene Mannschaft auf dem Platz werden. Alles andere wird sich zeigen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Die Derbys gegen die Eintracht aus Immenbeck und gegen Bliedersdorf/Nottensdorf werden denke ich einige Brisanz mit sich bringen. Von sowas lebt der Fußball!

Auf der anderen Seite freuen wir uns auch auf die Spiele gegen A/O, hier werden hoffentlich danach einige Kaltgetränke zu sich genommen.

