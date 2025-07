FuPa Sommercheck: VSV Hedendorf/Neukloster Frauen

Auch wenn Platz 7 am Ende nicht unseren Erwartungen entsprochen hat, gab es dennoch positive Entwicklungen, auf die wir aufbauen können. Wir haben viele neue Gesichter integriert, junge Spielerinnen weiterentwickelt und insgesamt gute Ansätze gezeigt. In der Rückrunde sind wir allerdings etwas eingebrochen – das müssen wir selbstkritisch anmerken. Verletzungen bei Schlüsselspielerinnen haben uns zu schaffen gemacht, dürfen aber keine Ausrede sein. Gegen Saisonende haben wir uns gegen starke Gegner wieder stabilisiert, die Mannschaft hat Moral bewiesen und sich aufgerappelt – gerade, weil man die schwachen Leistungen zuvor nicht auf sich sitzen lassen wollte. Insgesamt ist die Liga deutlich enger geworden, das Niveau ist im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen – mittelmäßige Leistungen werden mittlerweile direkt bestraft. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance für uns, weiter zu wachsen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die wohl beste Nachricht: Wir haben keine Abgänge zu verzeichnen – der gesamte Kader bleibt dem VSV treu. Das ist nicht selbstverständlich, zumal es wieder einige Versuche von höherklassigen Vereinen gab, Spielerinnen zu sich zu ziehen. Das Vertrauen in unseren Weg wissen wir sehr zu schätzen. Im Trainerteam begrüßen wir Ahmad Souliman als neuen Co-Trainer. Wir wollten uns schon länger auf dieser Position breiter aufstellen, hatten aber bisher niemanden mit dem passenden Know-how gefunden. Mit Ahmad ist nun frischer Wind da – bereits in den ersten Einheiten war zu spüren, dass wir tiefer inhaltlich arbeiten und die individuelle Förderung weiter ausbauen können. Auch der Kader bekommt vielversprechenden Zuwachs: Aus der Jugend-Niedersachsenliga des JFV A/O/B/H/H stoßen Leonie Werda, Tjorven Bockelmann und Sandrine Diehl zu uns. Aus der eigenen Jugend freuen wir uns auf Nele Schwarz und Lotta Blank – zwei weitere Top-Talente mit großem Entwicklungspotenzial. Ebenfalls neu dabei ist Julie Friedrich vom Heeslinger SC, die nun ihre nächsten Schritte in der Landesliga gehen möchte. Mit Jasmin Hofmann kehrt außerdem eine erfahrene Spielerin zurück, die vor allem den jungen Mädels auf und neben dem Platz wertvolle Impulse geben kann.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen in der neuen Saison wieder einen klaren Schritt nach vorne machen. Platz 7 können wir sportlich einordnen, doch unser Anspruch ist es, uns kontinuierlich zu verbessern – spielerisch wie tabellarisch. Mit unserem jungen, entwicklungsfähigen Team möchten wir konstanter auftreten, Ergebnisse einfahren und uns weiter als Einheit formen. Viele noch immer junge Spielerinnen gehen inzwischen in ihr viertes oder sogar fünftes Jahr im Frauenbereich – hier erwarten wir nun auch eine gewisse Reife und Führungsqualität. Die neuen Spielerinnen bringen frischen Wind und sorgen für zusätzliche Breite im Kader, was neue taktische Möglichkeiten eröffnet – genau das brauchen wir. Ziel ist es, früh in der Saison in Tritt zu kommen, unser Spielsystem zu festigen und aus den Erfahrungen der vergangenen Spielzeit zu lernen. Ein Einbruch wie in der letzten Rückrunde soll sich nicht wiederholen!

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotenzial?

Ein klarer Fokus liegt auf der Chancenverwertung – hier haben wir in der vergangenen Saison dadurch zu oft wichtige Punkte liegen lassen. Zudem geht es darum, über die gesamte Saison eine konstante Leistung auf den Platz zu bringen – unabhängig vom Gegner. Gerade zu Beginn der neuen Spielzeit treffen wir auf einige starke Teams, da dürfen wir den Start nicht verschlafen. Die Vorbereitung wird entscheidend sein, um Stabilität zu entwickeln und den richtigen Rhythmus, trotz Urlaubszeit, zu finden. Mit sieben Neuzugängen liegt auch eine besondere Verantwortung auf dem Thema Integration – sowohl sportlich als auch menschlich. Je schneller wir als Mannschaft zusammenwachsen, desto eher können wir unser Potenzial ausschöpfen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Besonders die Spiele gegen den FC Oste Oldendorf versprechen immer einiges. Auch wenn sie nicht am nächsten dran liegen, verbinden uns viele schöne, aber auch schmerzhafte Erinnerungen. Für die Zuschauer wurde in diesen Partien bislang immer einiges geboten, auf diese Duelle freuen wir uns besonders. → Also am Sonntag 17.08. 14 Uhr in Gräpel.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!