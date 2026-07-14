FuPa-Sommercheck: VSV Hedendorf-Neukloster III

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Benjamin Kertzscher von der VSV Hedendorf-Neukloster III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Da ich neu dazugekommen bin, möchte ich mir kein finales Urteil erlauben. Ich glaube aber, dass man am Ende schon gerne das ein oder andere Spiel mehr gewonnen hätte, um direkt durchzumarschieren.

Der bisherige Trainer Robin Stare rückt zur ersten Mannschaft auf. Neu dabei sind einige Spieler aus Horneburg/Bliedersdorf sowie Torben Seidel und ich als Trainergespann.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen guten Fußball spielen und Spaß dabei haben. Wichtig ist, dass wir die Neuzugänge gut integrieren. Das, was ich bisher gesehen habe, stimmt mich positiv, dass wir eine sehr gute Rolle in der 3. Kreisklasse spielen werden.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Das wird sich zeigen. Wie in den letzten Jahren werden am Ende drei bis vier Mannschaften um den Aufstieg spielen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich habe grundsätzlich Bock auf alle Spiele, wobei die Heimspiele freitagabends schon das Salz in der Suppe sind.

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